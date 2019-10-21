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РИА Новости
Саммит и Экономический форум Россия – Африка

На форуме в Сочи Путин даст оценку отношениям России и Африки

16:36 21.10.2019
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин на Десятом саммите БРИКС в ЮАР
Президент РФ В. Путин на Десятом саммите БРИКС в ЮАР
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. На форуме "Россия-Африка", который состоится в Сочи 23-24 октября, президент России Владимир Путин даст оценку отношениям РФ и Африки в экономической сфере, выскажет соображения по укреплению связей в различных отраслях, сообщил журналистам помощник российского лидера Юрий Ушаков.
"В своем выступлении наш президент даст оценку нынешних отношений России и Африки по линии экономики и выскажет ряд соображений по дальнейшему укреплению торгово-инвестиционных связей, углублению кооперации в таких сферах, как энергетика, геология, строительство инфраструктуры, цифровизация, сельское хозяйство, здравоохранение и другие", - сказал Ушаков.
"Расскажет, естественно, о поддержке, которую наша страна постоянно оказывает государствам Африки, особенно в подготовке… кадров, это наш традиционный конек", - добавил он.
МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума.
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Саммит и Экономический форум Россия – АфрикаЮрий УшаковВладимир ПутинСочиРоссияВ мире
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