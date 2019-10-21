На форуме в Сочи Путин даст оценку отношениям России и Африки

"В своем выступлении наш президент даст оценку нынешних отношений России и Африки по линии экономики и выскажет ряд соображений по дальнейшему укреплению торгово-инвестиционных связей, углублению кооперации в таких сферах, как энергетика, геология, строительство инфраструктуры, цифровизация, сельское хозяйство, здравоохранение и другие", - сказал Ушаков.