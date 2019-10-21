На форуме в Сочи Путин даст оценку отношениям России и Африки

МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. На форуме "Россия-Африка", который состоится в Сочи 23-24 октября, президент России Владимир Путин даст оценку отношениям РФ и Африки в экономической сфере, выскажет соображения по укреплению связей в различных отраслях, сообщил журналистам помощник российского лидера Юрий Ушаков.
"В своем выступлении наш президент даст оценку нынешних отношений России и Африки по линии экономики и выскажет ряд соображений по дальнейшему укреплению торгово-инвестиционных связей, углублению кооперации в таких сферах, как энергетика, геология, строительство инфраструктуры, цифровизация, сельское хозяйство, здравоохранение и другие", - сказал Ушаков.
"Расскажет, естественно, о поддержке, которую наша страна постоянно оказывает государствам Африки, особенно в подготовке… кадров, это наш традиционный конек", - добавил он.
МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума.