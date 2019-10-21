Нарышкин рассказал, как советские разведчики помогали освобождать Югославию

"Сегодня можно уже открыто говорить о том, что в рядах этих добровольцев, переправленных Москвой в годы войны в оккупированную Югославию, были и блестящие советские разведчики", — пишет директор СВР. "Так, для координации действий с партизанским сопротивлением в июне 1944 года в страну был выброшен с парашютом опытный сотрудник советской внешней разведки Леонид Леонидович Линицкий. Плечом к плечу с югославскими партизанами он участвовал в боях, был контужен, но своего поста не оставил и находился в стране до ее полного освобождения", — отмечает Нарышкин.