Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-21T18:33Z
https://ria.ru/20191021/1560034241.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/156003/98/1560039856_0:0:2934:1651_1036x0_80_0_0_e5a11099851dc7f7b6ac9d2e6b0bd1b5.jpg
РИА Новости

Нарышкин рассказал, как советские разведчики помогали освобождать Югославию

16:29 21.10.2019 (обновлено: 18:33 21.10.2019)
501
© РИА Новости / Алексей НикольскийДиректор СВР Сергей Нарышкин
Директор СВР Сергей Нарышкин
© РИА Новости / Алексей Никольский
Директор СВР Сергей Нарышкин
МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. Выдающиеся советские разведчики участвовали в операциях по освобождению Югославии от гитлеровских оккупантов в годы Второй мировой войны, рассказал директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин.
Его статья "Забвение истории — шаг к новым трагедиям" опубликована в белградской газете "Вечерние новости" по случаю 75-й годовщины освобождения столицы Сербии от фашистских захватчиков.
Директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин во время совещания президента РФ с постоянными членами Совета безопасности РФ.
Вчера, 16:12РИА Новости
Нарышкин отметил актуальность принципов ялтинско-потсдамской системы
Нарышкин отметил, что СССР делал все возможное для оказания помощи югославским партизанам, вынужденным сражаться с противником, многократно превосходящим их по силе. В ряды партизан активно вступали советские граждане, прежде всего бежавшие от фашистов военнопленные, оказавшиеся в Югославии. А с осени 1943 года СССР приступил к формированию на своей территории отдельных югославских воинских частей, которые набирались из проживавших в Советском Союзе граждан Югославии.

"Сегодня можно уже открыто говорить о том, что в рядах этих добровольцев, переправленных Москвой в годы войны в оккупированную Югославию, были и блестящие советские разведчики", — пишет директор СВР. "Так, для координации действий с партизанским сопротивлением в июне 1944 года в страну был выброшен с парашютом опытный сотрудник советской внешней разведки Леонид Леонидович Линицкий. Плечом к плечу с югославскими партизанами он участвовал в боях, был контужен, но своего поста не оставил и находился в стране до ее полного освобождения", — отмечает Нарышкин.

Освобождение Белграда, октябрь 1944 года
19 октября, 23:5280 лет с начала Второй мировой войны
Сербский ветеран рассказал о братстве с российским народом
"Нельзя не упомянуть и наших военных разведчиков, сыгравших немаловажную роль в налаживании военно-политического и материально-технического взаимодействия между Москвой и Белградом в тяжелые годы войны", — добавил директор СВР. Направленная в Югославию в феврале 1944 года советская военная миссия во главе с генерал-лейтенантом Николаем Корнеевым активно содействовала организации регулярного воздушного сообщения между Красной армией и югославскими партизанами, отметил Нарышкин.

"В результате в течение 1944 года в оккупированную страну было доставлено 1758 тонн грузов с вооружениями, боеприпасами, обмундированием и медикаментами и свыше 2600 советских военных специалистов и медработников", — подчеркнул глава СВР.

Жители освобожденного Белграда с советскими воинами
20 октября, 10:0080 лет с начала Второй мировой войны
Освобождение Белграда: как фашистов выкуривали из столицы ЮгославииФашисты напали на Югославию 6 апреля 1941 года. Немецкие войска 10 апреля захватили Загреб, а 12 апреля – Белград. 17 апреля было подписано соглашение о "перемирии". По сути это была капитуляция югославской армии. В плену оказалось более 350 тысяч солдат и офицеров. Вплоть до 20 октября 1944 года страна была оккупирована нацистами.
Корнееву довелось также принять личное участие в организации тайного визита в Москву Верховного главнокомандующего югославской армией маршала Тито для переговоров с главой Советского государства Иосифом Сталиным, напомнил Нарышкин. "Результатом состоявшихся в конце сентября 1944 года личных консультаций стало соглашение о совместном проведении выдающейся Белградской операции по освобождению Балканских стран, 75-летний юбилей которой Сербия, Россия и Болгария отмечают в текущем году", — отметил он.
3100012
Обсудить 1
Служба внешней разведки РФИосиф Сталин (Джугашвили)Сергей НарышкинЮгославияВ мире
Рекомендуем
Михаил Федотов
Путин сменил главу СПЧ
РИА
Новости
Жители сирийского города Камышлы бросают камни в американских военных
Курды закидали американских военных помидорами
Евгений Примаков
Путин примет участие в церемонии открытия памятника Примакову
Пуск высокоточной крылатой ракеты Калибр во время учений Гром-2019
Минобороны опровергло информацию о сбое при запуске ракет "Калибр"
Лента
новостей
Юлия Величко
Зампред мурманской ОП объяснила свою шутку с банками икры
Хиллари Клинтон
Хиллари Клинтон разоблачила красивую "кандидатку Кремля" в президенты США
В Подмосковье обнаружены тела жертв преступного сообщества, возглавляемого Шишкановым
В Подмосковье нашли тела убитых в 2012 году депутата и членов ее семьи
Налоговый кодекс РФ
Жителю Новосибирской области насчитали 273 тысячи налога за Bentley
Терминал СПГ в польском городе Свиноуйсьце
Это фиаско: Украина не сможет покупать польский газ
Директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин во время совещания президента РФ с постоянными членами Совета безопасности РФ.
Нарышкин отметил актуальность принципов ялтинско-потсдамской системы
Телеведущий Владимир Соловьев
Соловьев попал в Книгу рекордов Гиннесса
Кирилл Вышинский
Вышинский рассказал, чем будет заниматься в СПЧ
Прорыв дамбы в Красноярском крае
После прорыва дамбы под Красноярском пропало золото, сообщили СМИ
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:09Доли процента отделяют президента Боливии от переизбрания на новый срок
02:07В постпредстве России посоветовали НАТО купить книги о битве за Сталинград
01:30Горбачев назвал победителей в холодной войне
01:15Экономист объяснил аномальный рост ВВП Украины
00:55В Эквадоре восстановили объем производства нефти
00:52Пушков прокомментировал готовность Трампа воевать с Турцией
00:34Ozon позволит пользователям зарабатывать на заказах
00:28Захарова ответила на слова Цукерберга о "вмешательстве" РФ в выборы в США
00:18СМИ: Пентагон готовится к полному выводу войск из Афганистана
00:14Экс-премьер Латвии заявил, что страна попала в "пятую точку"
00:07ГД хочет ратифицировать протокол к конвенции СЕ о предупреждении терроризма
23:56На заводе в Свердловской области пролилась жидкая медь
23:46В НАСА рассказали о перспективах доставки астронавтов на МКС в 2020 году
23:35Глава НАСА считает, что конгресс поддержит идею о продлении работы МКС
23:33СМИ: импичмент Трампа будет основан на "злоупотреблении властью" по Украине
23:31Помпео рассказал о готовности Трампа к войне против Турции
23:24Украинцы рассказали, как их избивают за мову в Польше
23:24Трамп пообещал сирийским курдам помощь в добыче нефти
23:19"Роскосмос" заявил о работе России и США над продлением деятельности МКС
23:10Восемь человек пострадали при ЧП на нефтяном заводе в Оренбургской области
Лента новостейМолния