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РИА Новости

В управляющей компании назвали причину обрушения трубы в тамбовском ТРЦ

16:27 21.10.2019
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© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкМедик около автомобиля скорой медицинской помощи
Медик около автомобиля скорой медицинской помощи
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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ВОРОНЕЖ, 21 окт - РИА Новости. Неправильный монтаж вентиляционной трубы стал причиной ее обрушения в кафе торгово-развлекательного центра в Тамбове, открывшегося днем ранее, сообщает ТРЦ "Студенец" на своей странице "В Контакте".
Видео обрушения трубы в кафе открывшегося 19 октября торгово-развлекательного центра "Студенец" появилось в соцсети "В Контакте" в воскресенье вечером на одной из страниц, посвященных Тамбову. Затем видео с описанием происшествия разместил ряд СМИ, в том числе федеральных. На записи видно, как огромная труба упала на пол в кафе возле сидящих за столиком посетителей, задев женщину. Прокуратура начала проверку по факту случившегося.
"По предварительной информации, причиной аварийной ситуации стал неправильный монтаж воздуховода, который был произведен подрядной организацией по заключенному договору. Был задан неправильный угол наклона воздуховода, что привело к накоплению конденсата из гидрофильтра. В результате скопления воды в вентиляционной трубе крепления не выдержали, что привело к её обрушению", - приводит ТРЦ слова генерального директора управляющей компании "Лайфстайл" Владислава Баженова.
По его информации, ремонт поврежденного участка завершат 22 октября.
"Жизни единственного пострадавшего посетителя ничего не угрожает, мы постоянно поддерживаем с ней контакт и решаем вопрос о моральной компенсации", - сказал Баженов.
По его словам, после инцидента уволен главный инженер организации.
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