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РИА Новости

СК проверит факт гибели калининградца, получившего ожоги от батареи в ОМВД

16:16 21.10.2019
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© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
КАЛИНИНГРАД, 21 окт - РИА Новости. Следователи начали доследственную проверку по факту гибели задержанного жителя Калининградской области, который разбил в отделе полиции радиатор отопления, обварился кипятком и скончался от ожогов в больнице, сообщила журналистам старший помощник руководителя следственного управления СК РФ по региону Наталья Гацко.
Ранее в УМВД сообщили, что мужчину доставили в дежурную часть отдела полиции по Московскому району Калининграда за совершение административного правонарушения по статье "Мелкое хулиганство". В СУСК отметили, что, по предварительным данным, мужчина в состоянии алкогольного опьянения вел себя агрессивно, сначала вывел из строя систему видеонаблюдения, затем повредил батарею отопления, в результате чего получил обширный ожог. Его доставили в больницу, где он и умер.
"Следственными органами СК России по Калининградской области проводится доследственная проверка по факту гибели в одном из лечебных учреждений Калининграда 36-летнего жителя региона, поступившего в больницу из ОМВД России по Московскому району города Калининграда ночью 20 октября текущего года", - сказала Гацко.
Она отметила, что в рамках доследственной проверки следователи регионального управления СК осмотрели место происшествия, изъяли необходимую документацию. Назначена судебно-медицинская экспертиза.
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"Следователи намерены детально установить обстоятельства произошедшего. Следует отметить, что имеющиеся в ряде средств массовой информации сведения о том, что калининградец был прикован наручниками к батарее, на данном этапе доследственной проверки своего подтверждения не нашли", - добавила представитель ведомства.
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Следственный комитет РФМВД РФРоссияКалининградПроисшествия
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