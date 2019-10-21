СК проверит факт гибели калининградца, получившего ожоги от батареи в ОМВД

КАЛИНИНГРАД, 21 окт - РИА Новости. Следователи начали доследственную проверку по факту гибели задержанного жителя Калининградской области, который разбил в отделе полиции радиатор отопления, обварился кипятком и скончался от ожогов в больнице, сообщила журналистам старший помощник руководителя следственного управления СК РФ по региону Наталья Гацко.

Ранее в УМВД сообщили, что мужчину доставили в дежурную часть отдела полиции по Московскому району Калининграда за совершение административного правонарушения по статье "Мелкое хулиганство". В СУСК отметили, что, по предварительным данным, мужчина в состоянии алкогольного опьянения вел себя агрессивно, сначала вывел из строя систему видеонаблюдения, затем повредил батарею отопления, в результате чего получил обширный ожог. Его доставили в больницу, где он и умер.

"Следственными органами СК России по Калининградской области проводится доследственная проверка по факту гибели в одном из лечебных учреждений Калининграда 36-летнего жителя региона, поступившего в больницу из ОМВД России по Московскому району города Калининграда ночью 20 октября текущего года", - сказала Гацко.

Она отметила, что в рамках доследственной проверки следователи регионального управления СК осмотрели место происшествия, изъяли необходимую документацию. Назначена судебно-медицинская экспертиза.