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РИА Новости

Нарышкин отметил актуальность принципов ялтинско-потсдамской системы

16:12 21.10.2019
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкДиректор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин во время совещания президента РФ с постоянными членами Совета безопасности РФ.
Директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин во время совещания президента РФ с постоянными членами Совета безопасности РФ.
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Принципы международной безопасности, заложенные в 1945 году на конференциях глав государств "большой тройки" в Ялте и Потсдаме, наиболее актуальны в настоящее время, когда мир тяготеет к многополярности, считает директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин.
Его статья "Забвение истории - шаг к новым трагедиям" опубликована в белградской газете "Вечерние новости" по случаю 75-й годовщины освобождения столицы Сербии от фашистских захватчиков.
Как пишет Нарышкин, "конец XX века, обернувшийся геополитическими трагедиями для России и для Сербии, - наглядный пример того, какую высокую цену приходится платить за перекройку границ и "переформатирование" отдельных элементов миропорядка". "В 1990-е гг. русские и сербы почти одновременно пережили распады своих государств, сопровождавшиеся экономической разрухой и кровавыми межнациональными конфликтами. Особенно тяжело пришлось бывшей Югославии, где под прикрытием миротворческой миссии ООН страны НАТО сначала разожгли гражданскую войну, а потом - вопреки международному праву осуществили против сербов прямую военную агрессию", - отметил директор СВР.
С марта по июнь 1999 года натовская военная авиация безжалостно бомбила мирные сербские города, включая столицу - Белград, напомнил Нарышкин. В результате нанесенных США и их союзниками авиаударов с применением запрещенных кассетных бомб и ракет с высокотоксичным обедненным ураном погибло порядка двух тысяч мирных жителей, включая детей, множество сербов пропало без вести. "На улицах Белграда до сих пор можно увидеть шрамы от операции по принудительной пересадке демократии - разрушенные детские сады, больницы, жилые дома", - отмечает Нарышкин.
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"К сожалению, Москва тогда не смогла оказать Белграду необходимую помощь. Россия была слишком слаба, измотана борьбой с внутренним сепаратизмом и международным терроризмом", - добавил директор СВР. По словам Нарышкина, бывший заместитель госсекретаря США Строуб Тэлботт "с удовлетворением отмечал", что русские, с ужасом взирая на события в Сербии, "чувствовали себя бессильными наблюдателями, просматривающими анонс того, что НАТО в один прекрасный день сделает, чтобы расчленить саму Россию".
"Единственным, на что тогда достало сил российским военным, стал бросок наших десантников на Приштину, в ходе которого был установлен контроль над главным стратегическим объектом Косова - аэропортом Слатина. Эта рискованная операция, угрожавшая возможным боевым столкновением с силами НАТО с перспективой эскалации вплоть до развязывания ядерной войны, стала подтверждением неизменного курса России на оказание поддержки Сербии", - пишет Нарышкин.
По его словам, за минувшие 20 лет "ожидания американских политтехнологов не сбылись - строительство Вашингтоном однополярного мира на обломках других государств не увенчалось успехом". Апробированный США и их союзниками по НАТО в Югославии односторонний силовой подход к региональным и международным вызовам получил активное развитие (Ирак, Ливия, Сирия), но эти действия не разрушили укрепившихся после Второй мировой войны массовых представлений о необходимости создания единой и неделимой системы международной безопасности с учетом интересов всех участников, отметил глава СВР. "Напротив, базовые ялтинско-потсдамские принципы как никогда актуальны в нынешнем, тяготеющем к многополярности мире", - подчеркнул Нарышкин.
"В этом мире Россия вновь - один из ведущих центров силы. Сегодня нашу страну отличают завидные для многих на Западе прочные ценности, мощный военный потенциал, твердая политическая воля и готовность к решительным действиям на международной арене. Мы опять готовы постоять за себя и защитить своих союзников и друзей", - резюмировал директор СВР.
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Служба внешней разведки РФНАТОСергей НарышкинСербияООНРоссияВ мире
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