Более тысячи километров дорог отремонтируют в Мордовии по нацпроекту

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 21 окт - РИА Новости. Отремонтировать 1,1 тысячи километров дорог предстоит в Мордовии по национальному проекту "Безопасные и качественные автомобильные дороги", сообщает пресс-служба правительства региона.

"В течение следующих 5 лет на строительство и ремонт автодорог в республике только из федерального бюджета будет направлено 17,5 миллиарда рублей. В 2019 году на дороги направлено около 6,5 миллиарда рублей. Со следующего года на дорожное строительство из бюджета республики будет выделено 3 миллиарда рублей, 2,5 миллиарда рублей по программе БКАД и около 1,5 миллиарда рублей – федеральные средства", - цитирует пресс-служба правительства региона слова главы Мордовии Владимира Волкова.

По его словам, по программе БКАД предстоит отремонтировать 1,1 тысячи километров дорог, почти вдвое увеличить долю дорог, соответствующих нормативным требованиям. Из них более 100 километров дорог Саранской городской агломерации, куда входит и Рузаевка, почти 970 километров дорог - в районах.

Волков подчеркнул, что необходимо в 2,5 раза снизить количество аварийных участков и уменьшить загруженность дорожной сети. "Эта работа ведется. Так, в этом году в Рузаевском районе будет отремонтировано свыше 50 километров дорог - это больше, чем за последние 5 лет. В столице Мордовии будет отремонтировано 13 участков дорог. Большинство работ уже завершено", - подчеркнул он.