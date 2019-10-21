Нарышкин сравнил отказ от послевоенного порядка в Европе с "ящиком Пандоры"

МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Порядок, заложенный в Европе после Второй мировой войны, обеспечивал мир и нерушимость границ на континенте, и отказ от него без создания новой системы коллективной безопасности равносилен открытию "ящика Пандоры", считает директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин.
Его статья "Забвение истории - шаг к новым трагедиям" опубликована в белградской газете "Вечерние новости" по случаю 75-й годовщины освобождения столицы Сербии от фашистских захватчиков.
"Хотелось бы верить, что и наши противники на Западе, открыто стремящиеся переписать историю и итоги Второй мировой войны ради очернения Советского Союза и современной России, хорошо осознают нелинейные последствия собственных действий", - пишет Нарышкин.
По его словам, порядок, заложенный в Европе усилиями "большой тройки" после капитуляции фашистской Германии и ее пособников, долгое время, в том числе в самые напряженные моменты "холодной войны", обеспечивал мир и нерушимость границ на континенте. "Отказ от него вне увязки с формированием равнозначной, устраивающей всех системы коллективной безопасности равносилен открытию "ящика Пандоры", - отмечает директор СВР.
"Что если провести мысленный эксперимент и представить последовательное разрушение "столпов" нынешнего европейского порядка? Как отнеслась бы к примеру Литва, обличающая сегодня пакт Молотова-Риббентропа, к признанию утратившим силу секретного протокола к нему, по которому ей в 1939 году отходила Виленская область с современной столицей страны Вильнюсом? Или как посмотрели бы в Польше на перспективу отказаться от Силезии и части Восточной Пруссии?", - говорится в статье.
Как отмечает Нарышкин, в таких размышлениях можно достичь и "весьма опасных рубежей". "Что если Германия, поддавшись порыву переложить вину за Вторую мировую войну на СССР, захочет сбросить с себя, наконец, груз исторической ответственности за преступления фашизма? Как посмотрят в Вашингтоне, Лондоне и Париже на требование Берлина, например, компенсировать понесенные потери за обидные для немецкого народа годы ограниченного суверенитета?", - добавил глава СВР.
Выражение "Ящик Пандоры" означает источник несчастий и бедствий. Оно возникло из поэмы греческого поэта Гесиода "Труды и дни", в которой рассказывается, что некогда люди жили, не зная никаких несчастий, болезней и старости, пока Прометей не похитил у богов огонь. За это разгневанный Зевс прислал на землю красивую женщину – Пандору. Она получила от Зевса ларец, в котором были заперты все человеческие несчастья. Из любопытства Пандора открыла ларец и рассыпала все несчастья.
20 октября, 10:0080 лет с начала Второй мировой войныОсвобождение Белграда: как фашистов выкуривали из столицы ЮгославииФашисты напали на Югославию 6 апреля 1941 года. Немецкие войска 10 апреля захватили Загреб, а 12 апреля – Белград. 17 апреля было подписано соглашение о "перемирии". По сути это была капитуляция югославской армии. В плену оказалось более 350 тысяч солдат и офицеров. Вплоть до 20 октября 1944 года страна была оккупирована нацистами.