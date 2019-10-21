СК просит арестовать подозреваемого в поджоге дома в Ростове

Житель Ярославской области 1982 года рождения, подозреваемый в поджоге, повлекшем смерть 7 человек

© Фото : Следственный комитет России Житель Ярославской области 1982 года рождения, подозреваемый в поджоге, повлекшем смерть 7 человек

ЯРОСЛАВЛЬ, 21 окт – РИА Новости. Следствие ходатайствует об аресте подозреваемого в поджоге дома в Ростове Ярославской области, где погибли семь человек, решение предстоит вынести в 16.40 мск понедельника Кировскому районному суду, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Ярославского областного суда Ольга Козлова.

Пожар в многоквартирном доме произошел ранним утром в субботу. Как сообщало ГУ МЧС по региону, погибли пять детей и двое взрослых, еще три человека госпитализированы. В воскресенье следственные органы сообщили, что причиной пожара стал поджог, подозреваемый задержан – это мужчина 1982 года рождения, уголовное дело переквалифицировано по статье "убийство двух и более лиц, совершенное общеопасным способом".

"Кировский районный суд Ярославля сегодня рассматривает ходатайство следствия о заключении подозреваемого под стражу сроком на два месяца – до 19 декабря", - сказала собеседница агентства.

Она отметила, что решение суд начнет оглашать в 16.40 мск.