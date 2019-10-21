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РИА Новости
Новости Подмосковья

Мобильный сервис "Подмосковные стройки" вышел в обновленном формате

15:52 21.10.2019 (обновлено: 16:04 21.10.2019)
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© РИА Новости / Евгений СамаринРабочие на строительной площадке
Рабочие на строительной площадке
© РИА Новости / Евгений Самарин
МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. В Московской области обновили мобильный сервис "Подмосковные стройки". Теперь в приложении появилась возможность увидеть строительство социальных объектов в регионе, сообщил телеканал "360".
"На интерактивной карте сервиса появились будущие объекты социального назначения. Теперь жители области смогут заранее узнавать о том, что в их городе будет возведена школа, детский сад, поликлиника, ФОК или дом культуры. Также в мобильном сервисе „Подмосковные стройки“ будут анонсированы реконструкции уже существующих учреждений", – рассказал Артур Гарибян, начальник Главгосстройнадзора Московской области.
Чтобы воспользоваться новой возможностью, нужно открыть карту, затем фильтр и указать вид "Социальные", статус "Планируется" и выбрать муниципалитет.
Сейчас в регионе запланировано строительство около 200 социальных объектов. Больше всего зданий возведут в таких муниципалитетах, как Красногорск, Одинцово, Солнечногорск, Мытищи и Подольск.
Мобильный сервис "Подмосковные стройки" работает с конца августа 2019 года. Приложение регулярно обновляется. В будущем его создатели планируют добавить технологию дополненной реальности, что позволит сервису распознавать тот или иной объект.
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