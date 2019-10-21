Мобильный сервис "Подмосковные стройки" вышел в обновленном формате

МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. В Московской области обновили мобильный сервис "Подмосковные стройки". Теперь в приложении появилась возможность увидеть строительство социальных объектов в регионе, сообщил телеканал В Московской области обновили мобильный сервис "Подмосковные стройки". Теперь в приложении появилась возможность увидеть строительство социальных объектов в регионе, сообщил телеканал "360"

"На интерактивной карте сервиса появились будущие объекты социального назначения. Теперь жители области смогут заранее узнавать о том, что в их городе будет возведена школа, детский сад, поликлиника, ФОК или дом культуры. Также в мобильном сервисе „Подмосковные стройки“ будут анонсированы реконструкции уже существующих учреждений", – рассказал Артур Гарибян, начальник Главгосстройнадзора Московской области.

Чтобы воспользоваться новой возможностью, нужно открыть карту, затем фильтр и указать вид "Социальные", статус "Планируется" и выбрать муниципалитет.

Сейчас в регионе запланировано строительство около 200 социальных объектов. Больше всего зданий возведут в таких муниципалитетах, как Красногорск, Одинцово, Солнечногорск, Мытищи и Подольск.