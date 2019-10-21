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РИА Новости
Тверская область

Руденя в День герба и флага Тверской области вручил награды тверичанам

15:50 21.10.2019
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© Фото : предоставлено пресс-службой правительства Тверской областиГубернатор Тверской области Игорь Руденя
Губернатор Тверской области Игорь Руденя
© Фото : предоставлено пресс-службой правительства Тверской области
ТВЕРЬ, 21 окт – РИА Новости. Губернатор Тверской области Игорь Руденя в понедельник – в День герба и флага Тверской области - вручил жителям Верхневолжья федеральные и региональные награды, а также паспорта юным гражданам Российской Федерации, сообщает пресс-служба областного правительства.
"Сегодня всех нас объединила знаменательная дата – День герба и флага Тверской области. Среди нас – заслуженные и уважаемые люди, добившиеся выдающихся результатов в работе на благо Верхневолжья и всей России. Вместе с нами находятся представители подрастающего поколения, которые сегодня получат главный документ – паспорт гражданина Российской Федерации. Герб и флаг Тверской области подтверждают неразрывную духовную и историческую связь поколений", – сказал глава региона на церемонии.
День герба и флага Тверской области был учрежден осенью 2006 года.
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Тверская областьИгорь РуденяТверская областьОбщество
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