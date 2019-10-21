Руденя в День герба и флага Тверской области вручил награды тверичанам

ТВЕРЬ, 21 окт – РИА Новости. Губернатор Тверской области Игорь Руденя в понедельник – в День герба и флага Тверской области - вручил жителям Верхневолжья федеральные и региональные награды, а также паспорта юным гражданам Российской Федерации, сообщает пресс-служба областного правительства.

"Сегодня всех нас объединила знаменательная дата – День герба и флага Тверской области. Среди нас – заслуженные и уважаемые люди, добившиеся выдающихся результатов в работе на благо Верхневолжья и всей России. Вместе с нами находятся представители подрастающего поколения, которые сегодня получат главный документ – паспорт гражданина Российской Федерации. Герб и флаг Тверской области подтверждают неразрывную духовную и историческую связь поколений", – сказал глава региона на церемонии.