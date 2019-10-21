Суд продолжит наблюдать за действиями Джонсона по переносу Brexit

ЛОНДОН, 21 окт – РИА Новости, Мария Табак. Сессионный суд Эдинбурга в понедельник принял решение продолжить наблюдение за поведением премьера Бориса Джонсона касательно выполнения им так называемого "закона Бенна", обязавшего его просить Евросоюз о переносе Brexit c 31 октября на 31 января.

"Я очень рад решению суда. Мне жаль это говорить, но это не тот премьер-министр, которому можно доверять в плане выполнения закона. И поскольку ему нельзя доверять, за ним надо присматривать", - написал в Twitter один из инициаторов дела юрист Джо Моэм.

Законопроект, предложенный лейбористом Хилари Бенном, парламент поддержал в рекордные сроки. Он предусматривал, что если у Джонсона на момент 19 октября не будет поддержанного депутатами соглашения с ЕС, то он должен будет попросить EC продлить Brexit на три месяца. Джонсон говорил, что скорей "умрет в канаве", чем попросит о продлении. 19 октября парламентарии, приняв поправку независимого депутата Оливера Летвина, обязали премьера попросить ЕС о трехмесячном продлении Brexit, чтобы обеспечить вступление в силу всего необходимого законодательства, исключить любые случайности и не допустить выхода Британии из Евросоюза без сделки.