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РИА Новости

Суд продолжит наблюдать за действиями Джонсона по переносу Brexit

15:50 21.10.2019
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© AP Photo / Matt DunhamПремьер-министр Великобритании Борис Джонсон
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон
© AP Photo / Matt Dunham
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. Архивное фото
ЛОНДОН, 21 окт – РИА Новости, Мария Табак. Сессионный суд Эдинбурга в понедельник принял решение продолжить наблюдение за поведением премьера Бориса Джонсона касательно выполнения им так называемого "закона Бенна", обязавшего его просить Евросоюз о переносе Brexit c 31 октября на 31 января.
"Я очень рад решению суда. Мне жаль это говорить, но это не тот премьер-министр, которому можно доверять в плане выполнения закона. И поскольку ему нельзя доверять, за ним надо присматривать", - написал в Twitter один из инициаторов дела юрист Джо Моэм.
Законопроект, предложенный лейбористом Хилари Бенном, парламент поддержал в рекордные сроки. Он предусматривал, что если у Джонсона на момент 19 октября не будет поддержанного депутатами соглашения с ЕС, то он должен будет попросить EC продлить Brexit на три месяца. Джонсон говорил, что скорей "умрет в канаве", чем попросит о продлении. 19 октября парламентарии, приняв поправку независимого депутата Оливера Летвина, обязали премьера попросить ЕС о трехмесячном продлении Brexit, чтобы обеспечить вступление в силу всего необходимого законодательства, исключить любые случайности и не допустить выхода Британии из Евросоюза без сделки.
Джонсон в итоге направил в ЕС три письма: неподписанное с просьбой о продлении, подписанное с рекомендацией это продление не давать, и третье – от постпреда в ЕС Тима Барроу с разъяснениями ситуации. Тот факт, что премьер не поставил подпись под письмом с просьбой о продлении, и отправка письма с противоположной просьбой заставили многих говорить о нарушении премьером закона. Сессионный суд Эдинбурга должен был вынести решение относительно законности действий Джонсона 21 октября, однако в свете новых обстоятельств перенес решение на более поздний срок – до "полного выполнения" премьером обязательств в рамках "закона Бенна".
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Выход Британии из ЕвросоюзаBrexitБорис ДжонсонЕвросоюзЛондонВ мире
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