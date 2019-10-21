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РИА Новости

Более 57 миллионов выделят из бюджета для регистра доноров костного мозга

15:47 21.10.2019
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© Fotolia / BestForYouРоссийские рубли
Российские рубли
© Fotolia / BestForYou
МОСКВА, 21 окт – РИА Новости. Более 57 миллионов рублей предусмотрены в проекте бюджета на 2020 год на создание Федерального регистра доноров костного мозга, следует из материалов совета при правительстве РФ по вопросам попечительства в соцсфере.
"В проекте федерального бюджета на предстоящий трехлетний период на создание Федерального регистра предусмотрено более 57 миллионов рублей на 2020 год и почти по 25 миллионов рублей на последующие два года на его ведение. Минфином это средства согласованы", - говорится в материалах.
Ранее Минфину и Минздраву было поручено при подготовке проекта федерального бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов проработать вопрос о выделении средств федерального бюджета на формирование данного регистра, а также на финансовое обеспечение затрат на проведение различных видов трансплантации костного мозга и гемопоэтических стволовых клеток, проработав вопрос установления в законодательстве страхования жизни и здоровья доноров.
Донорство костного мозга во всем мире анонимно, добровольно и безвозмездно. Всего в международной поисковой системе доноров костного мозга насчитывается более 30 миллионов потенциальных доноров. Крупнейшие регистры находятся в США (более 13,5 миллиона человек) и Германии (более 7,5 миллиона человек).
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