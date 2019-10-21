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РИА Новости
Чувашская республика

В Чувашии до конца 2020 года расселят около три тысяч кв м аварийного жилья

15:38 21.10.2019
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкАварийное жилье
Аварийное жилье
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Аварийное жилье
ЧЕБОКСАРЫ, 21 окт – РИА Новости. До конца 2020 года в Чувашии планируется расселить около трех тысяч квадратных метров аварийного жилья в пяти муниципальных образованиях республики – Аликовском, Порецком, Урмарском районах, городах Алатырь и Шумерля, сообщил министр строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики Алексей Грищенко.
"На первом этапе нам необходимо решить проблему по 67 помещениям", – сказал министр, выступая на еженедельном совещании у главы Чувашской Республики Михаила Игнатьева, одной из тем которого стала реализация республиканской адресной программы на 2019–2025 годы по переселению граждан из аварийного жилья, признанного таковым до 1 января 2017 года.
По словам министра, в настоящее время администрации упомянутых районов и городов ведут работы по проведению конкурсных процедур. Поставлена задача заключить все контракты до конца этого года.
В пресс-службе администрации главы республики напомнили, что республиканская адресная программа "Переселение граждан из жилищного фонда, признанного в установленном порядке до 1 января 2017 г. аварийным и подлежащим сносу", была утверждена в марте этого года.
На реализацию первого этапа программы Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства предоставляет республике финансовую поддержку в размере более 96 миллионов рублей.
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По состоянию на 1 января текущего года на территории Чувашии объем аварийного жилищного фонда составляет 89,7 тысячи квадратных метров.
Вы ступая на совещании, глава республики отметил, с 2012 года по программе переселения из аварийного жилья около 13 тысяч жителей Чувашии получили новые квартиры.
Он сообщил, что сегодня на федеральном уровне ведется поиск альтернативных источников финансирования расселения граждан из домов, признанных аварийными после 1 января 2017 года – привлечение застройщиков, заинтересованных в расселении граждан из аварийного жилья, предоставление им различных льгот и т.д.
"Кроме того, сейчас есть Фонд капитального ремонта. Надо своевременно ремонтировать дома, чтобы они не становились аварийными", – заявил глава республики.
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