Петр Толстой назвал проблемой отсутствие национальной идеи в России

В своем выступлении на круглом столе "Традиционные ценности и правовые гарантии их обеспечения" политик отметил, что Россия сейчас находится в поиске пути своего развития, "любая страна находится в таком поиске, но наша ситуация особенная". Он подчеркнул, что стране удалось сохранить межконфессиональный, межнациональный мир и согласие, а также накопить уникальный опыт сосуществования людей разного вероисповедания, культуры на огромной территории. В этой связи, подчеркнул депутат, следует его активно использовать и "предложить современному миру наше видение того, как дальше будет развиваться человечество".

"Когда наши потенциальные союзники, наши коллеги из других стран задают вопрос, они говорят: "Нам нравится Россия, нам очень нравится, как вы ведете себя на международной арене, нам хотелось бы выйти вместе с вами, но мы не понимаем, вы про что? Мы понимаем, про что Соединённые Штаты, мы понимаем, про что Европейский Союз, а Россия - это какая страна, а что в ней такого особенного, что отличает вас от какой-то до неимоверных размеров разросшейся восточно-европейской страны?". Конечно, особая цивилизационная роль России только начинает осмысливаться", - заявил политик.