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РИА Новости

Петр Толстой назвал проблемой отсутствие национальной идеи в России

15:28 21.10.2019
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя Государственной Думы РФ Петр Толстой на VI Всемирном конгрессе российских соотечественников, проживающих за рубежом. 31 октября 2018
Заместитель председателя Государственной Думы РФ Петр Толстой на VI Всемирном конгрессе российских соотечественников, проживающих за рубежом. 31 октября 2018
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Вице-спикер Госдумы Петр Толстой назвал проблемой для развития России отсутствие четко выраженной национальной идеи.
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В своем выступлении на круглом столе "Традиционные ценности и правовые гарантии их обеспечения" политик отметил, что Россия сейчас находится в поиске пути своего развития, "любая страна находится в таком поиске, но наша ситуация особенная". Он подчеркнул, что стране удалось сохранить межконфессиональный, межнациональный мир и согласие, а также накопить уникальный опыт сосуществования людей разного вероисповедания, культуры на огромной территории. В этой связи, подчеркнул депутат, следует его активно использовать и "предложить современному миру наше видение того, как дальше будет развиваться человечество".
"Когда наши потенциальные союзники, наши коллеги из других стран задают вопрос, они говорят: "Нам нравится Россия, нам очень нравится, как вы ведете себя на международной арене, нам хотелось бы выйти вместе с вами, но мы не понимаем, вы про что? Мы понимаем, про что Соединённые Штаты, мы понимаем, про что Европейский Союз, а Россия - это какая страна, а что в ней такого особенного, что отличает вас от какой-то до неимоверных размеров разросшейся восточно-европейской страны?". Конечно, особая цивилизационная роль России только начинает осмысливаться", - заявил политик.
"Безусловно, отсутствие в России сегодня какой-либо идеи, идеологии, - это проблема для дальнейшего развития страны, потому что нельзя заговариванием цифр передать людям идею дальнейшего развития. Мне кажется, наша общая задача - думать в этом направлении, вырабатывать конкретные меры. Конечно, это нужно делать, учитывая те исторические особенности и историю нашего государства, которые сегодня сложились", - добавил Толстой.
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Петр ТолстойГосдума РФРоссияОбщество
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