Музей MоMA в Нью-Йорке после реставрации устроил сюрприз для посетителей

МОСКВА, 21 окт – РИА Новости. Один из главных музеев Нью-Йорка МоМА открылся после четырехмесячной реконструкции на день раньше, устроив бесплатное посещение, сообщает ARTnews.
"Мы решили отпраздновать это событие с посетителями, устроив день бесплатного посещения в воскресенье, накануне официального дня открытия 21 октября", — сообщил официальный представитель музея.
На реставрацию и расширение МоМА потратили 450 миллионов долларов. Внутреннее пространство музея увеличилось на 30%. Теперь его невозможно обойти целиком за один день.
Как отмечается на сайте NBCPhiladelphia, в экспозиции по-прежнему можно увидеть работы Моне, Ван Гога, Пикассо и Поллока, но посетителям предлагается посмотреть на них в другом свете: в окружении картин менее знакомых художников, представителей различных меньшинств или выходцев из Африки, Южной Америки и Азии.