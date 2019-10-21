Музей MоMA в Нью-Йорке после реставрации устроил сюрприз для посетителей

"Мы решили отпраздновать это событие с посетителями, устроив день бесплатного посещения в воскресенье, накануне официального дня открытия 21 октября", — сообщил официальный представитель музея.

На реставрацию и расширение МоМА потратили 450 миллионов долларов. Внутреннее пространство музея увеличилось на 30%. Теперь его невозможно обойти целиком за один день.