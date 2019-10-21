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РИА Новости

Мастер горного участка заявил о качестве прорвавшейся в Сибири дамбы

15:16 21.10.2019
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© РИА Новости / Пресс-служба ГУ МЧС России по Красноярскому краю / Перейти в фотобанкСотрудники МЧС ведут поисково-спасательные работы на месте прорыва технологической дамбы на реке Сейба
Сотрудники МЧС ведут поисково-спасательные работы на месте прорыва технологической дамбы на реке Сейба
© РИА Новости / Пресс-служба ГУ МЧС России по Красноярскому краю
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Сотрудники МЧС ведут поисково-спасательные работы на месте прорыва технологической дамбы на реке Сейба . Архивное фото
КРАСНОЯРСК, 21 окт - РИА Новости. Подозреваемый по делу о разрушительном прорыве дамбы мастер горного участка Евгений Александров не считает себя виновным и заявляет, что дамба была "нормальная", передает корреспондент РИА Новости из Железнодорожного суда Красноярска.
На вопрос, считает ли он себя виновным, мужчина ответил: "Нет, конечно. В чем я виноват? Я смотрел, дамба была нормальная".
Прорыв дамбы в Красноярском крае
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Обвинение же полагает, что Александров не проконтролировал ремонт дамбы и "не обеспечил безопасные условия работникам".
Катастрофа, стоившая жизни 15 людям, случилась в ночь на субботу на реке Сейба в районе поселка Щетинкино Курагинского района. Прорвало дамбу технологического водоема золотодобывающей артели, в итоге два общежития-времянки, где жили рабочие, и еще четыре дамбы затопило пятиметровой волной из грязи и камней.
При этом все дамбы, как установил СК РФ, были возведены незаконно. Судьба пяти человек до сих пор не известна.
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