Мастер горного участка заявил о качестве прорвавшейся в Сибири дамбы

Сотрудники МЧС ведут поисково-спасательные работы на месте прорыва технологической дамбы на реке Сейба . Архивное фото

Сотрудники МЧС ведут поисково-спасательные работы на месте прорыва технологической дамбы на реке Сейба

КРАСНОЯРСК, 21 окт - РИА Новости. Подозреваемый по делу о разрушительном прорыве дамбы мастер горного участка Евгений Александров не считает себя виновным и заявляет, что дамба была "нормальная", передает корреспондент РИА Новости из Железнодорожного суда Красноярска.

На вопрос, считает ли он себя виновным, мужчина ответил: "Нет, конечно. В чем я виноват? Я смотрел, дамба была нормальная".

Обвинение же полагает, что Александров не проконтролировал ремонт дамбы и "не обеспечил безопасные условия работникам".

Катастрофа, стоившая жизни 15 людям, случилась в ночь на субботу на реке Сейба в районе поселка Щетинкино Курагинского района. Прорвало дамбу технологического водоема золотодобывающей артели, в итоге два общежития-времянки, где жили рабочие, и еще четыре дамбы затопило пятиметровой волной из грязи и камней.