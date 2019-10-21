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РИА Новости

В России продолжают действовать шесть очагов природных пожаров

14:30 21.10.2019
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© РИА Новости / Сергей СтроителевЛиквидация лесных пожаров в Красноярском крае
Ликвидация лесных пожаров в Красноярском крае
© РИА Новости / Сергей Строителев
Ликвидация лесных пожаров в Красноярском крае. Архивное фото
МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Шесть очагов природных пожаров с общей площадью активного горения порядка 25 гектаров продолжают действовать на территории России, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС РФ.
"Продолжают действовать шесть очагов природных пожаров. Площадь активного горения не превышает 25 гектаров", - говорится в сообщении.
По данным МЧС, в пятикилометровой зоне от этих пожаров находятся два населенных пункта. Угрозы перехода огня на них пока нет. Проводятся работы по тушению пожаров.
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