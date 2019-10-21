В России продолжают действовать шесть очагов природных пожаров

МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Шесть очагов природных пожаров с общей площадью активного горения порядка 25 гектаров продолжают действовать на территории России, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС РФ.

По данным МЧС, в пятикилометровой зоне от этих пожаров находятся два населенных пункта. Угрозы перехода огня на них пока нет. Проводятся работы по тушению пожаров.