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РИА Новости

Директор "Алисы" рассказал о массовой драке на концерте в Череповце

14:30 21.10.2019 (обновлено: 16:49 21.10.2019)
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкСолист группы "Алиса" Константин Кинчев
Солист группы Алиса Константин Кинчев
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. Директор рок-группы "Алиса" Кирилл Титов рассказал "Звезде" подробности массовой драки, которая произошла во время выступления коллектива в Череповце.
По его словам, несколько посетителей концерта зажгли файеры, после чего в помещение ворвались сотрудники ОМОНа и стали силой выводить зрителей из зала.
При этом сотрудники Росгвардии задевали дубинками людей, которые не имели отношения к инциденту, отметил директор.
Титов назвал действия силовиков неуважением и заявил, что будет более тщательно подходить к вопросу охраны на мероприятиях.
1915281639
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РосгвардияАлисаЧереповецПроисшествия
Популярные комментарии
А случись пожар с массовыми жервами, что бы сказал директор Алисы?
21 октября, 14:46
Иван Чугайнов
1910002
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