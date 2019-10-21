Директор "Алисы" рассказал о массовой драке на концерте в Череповце

МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. Директор рок-группы "Алиса" Кирилл Титов рассказал " Директор рок-группы "Алиса" Кирилл Титов рассказал " Звезде " подробности массовой драки, которая произошла во время выступления коллектива в Череповце.

По его словам, несколько посетителей концерта зажгли файеры, после чего в помещение ворвались сотрудники ОМОНа и стали силой выводить зрителей из зала.

При этом сотрудники Росгвардии задевали дубинками людей, которые не имели отношения к инциденту, отметил директор.