Прокуратура начала проверку после обрушения трубы в кафе нового ТРЦ Тамбова

ВОРОНЕЖ, 21 окт - РИА Новости. Прокуратура начала проверку по информации об обрушении вентиляционной трубы в кафе открывшегося днем ранее торгово-развлекательного центра в Тамбове, сообщает в понедельник надзорное ведомство региона.

Видео обрушения трубы на пол кафе торгово-развлекательного центра "Студенец" появилось в социальной сети "В Контакте" в воскресенье вечером на одной из страниц, посвященных Тамбову. Затем видео с описанием происшествия разместил ряд СМИ, в том числе федеральных. На записи видно, как огромная труба упала на пол возле сидящих за столиками посетителей кафе, задев одну из женщин.

"Прокуратурой Октябрьского района начата проверка по появившейся в сети интернет информации об обрушении трубы большого размера в помещении кафе на первом этаже недавно введенного в эксплуатацию торгово-развлекательного центра", - говорится в сообщении.