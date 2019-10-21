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РИА Новости

Башкирский завод разработал план по переработке сточных вод после ЧП

14:16 21.10.2019
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© РИА Новости / Сергей ГунеевПредприятие ОАО "Полиэф" компании "Сибур-ПЭТФ" в г.Благовещенске (Республика Башкортостан) – производитель полиэтилентерефталата и терефталевой кислоты.
Предприятие ОАО Полиэф компании Сибур-ПЭТФ в г.Благовещенске (Республика Башкортостан) – производитель полиэтилентерефталата и терефталевой кислоты.
© РИА Новости / Сергей Гунеев
УФА, 21 окт - РИА Новости. Предприятие "Полиэф" в Башкирии разработало план по переработке сточных вод в котлованах-ловушках и рекультивации земли после аварии, сообщила пресс-служба завода.
Девятого октября на АО "Полиэф" в башкирском Благовещенске обрушилась стена резервуара со сточными водами и часть грязной жидкости разлилась на территории предприятия. По данным комитета Башкирии по ЧС, в результате аварии вылилось 8 тысяч кубических метров промышленных стоков на площадку предприятия и прилегающую территорию. Роспотребнадзор сообщал о превышении ПДК загрязняющих веществ в водоёмах около завода.
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По данным пресс-службы предприятия, "несмотря на локализацию ситуации, на предприятии продолжается круглосуточная работа по контролю за состоянием рек Казмышла, Изяк и Уфимка".
"Дальнейшие действия предприятия будут направлены на реализацию комплекса мер по переработке собранной в котлованах-ловушках воды и рекультивации земель, попавших в зону нештатной ситуации. Нами разработан план мероприятий, который будет реализован в течение установленных сроков", - цитирует пресс-служба слова генерального директора завода Михаила Юрина.
Он отметил, что руководство завода "прекрасно осознает свою ответственность перед горожанами, жителями Благовещенского района и республики Башкортостан".
В пресс-службе завода подчеркнули, что серьезных последствий для окружающей среды удалось избежать. "Чрезвычайное происшествие было, но экологической катастрофы здесь нет", - цитирует предприятие слова руководителя Приуфимского территориального управления минприроды региона Айрата Нагимова.
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