Башкирский завод разработал план по переработке сточных вод после ЧП

Предприятие ОАО "Полиэф" компании "Сибур-ПЭТФ" в г.Благовещенске (Республика Башкортостан) – производитель полиэтилентерефталата и терефталевой кислоты.

УФА, 21 окт - РИА Новости. Предприятие "Полиэф" в Башкирии разработало план по переработке сточных вод в котлованах-ловушках и рекультивации земли после аварии, сообщила пресс-служба завода.

Девятого октября на АО "Полиэф" в башкирском Благовещенске обрушилась стена резервуара со сточными водами и часть грязной жидкости разлилась на территории предприятия. По данным комитета Башкирии по ЧС, в результате аварии вылилось 8 тысяч кубических метров промышленных стоков на площадку предприятия и прилегающую территорию. Роспотребнадзор сообщал о превышении ПДК загрязняющих веществ в водоёмах около завода.

По данным пресс-службы предприятия, "несмотря на локализацию ситуации, на предприятии продолжается круглосуточная работа по контролю за состоянием рек Казмышла, Изяк и Уфимка".

"Дальнейшие действия предприятия будут направлены на реализацию комплекса мер по переработке собранной в котлованах-ловушках воды и рекультивации земель, попавших в зону нештатной ситуации. Нами разработан план мероприятий, который будет реализован в течение установленных сроков", - цитирует пресс-служба слова генерального директора завода Михаила Юрина.

Он отметил, что руководство завода "прекрасно осознает свою ответственность перед горожанами, жителями Благовещенского района и республики Башкортостан".