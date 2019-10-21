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РИА Новости

Роскомнадзор не получал жалоб об утечке данных от пользователей Instagram

14:07 21.10.2019
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкИконки мессенджеров и приложений социальных соцетей на экране смартфона
Иконки мессенджеров и приложений социальных соцетей на экране смартфона
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Роскомнадзор изучает информацию в СМИ об утечке данных Instagram и при необходимости примет меры, но жалоб от российских пользователей не получал, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
Кибербезопасность
18 октября, 10:23РИА Новости
СМИ: более миллиона кредитных историй россиян оказались в открытом доступе
В понедельник газета "Известия" со ссылкой на данные компании по кибербезопасности DeviceLock написала, что крупная утечка персональной информации международного масштаба произошла в Instagram. Мошенники выставили на продажу за 2,8 биткоина (22 тысячи долларов) базу данных из 20 миллионов аккаунтов, из них 20 тысяч записей оказались в открытом доступе. В том числе — ники пользователей, описания профилей, электронные почты и мобильные телефоны.
"Роскомнадзор анализирует информацию, опубликованную в СМИ. В случае необходимости будут приняты необходимые меры", - сказали в пресс-службе ведомства.
"Жалоб от российских пользователей сети Instagram в связи с возможной утечкой их персональных данных на сегодняшний день не поступало", - добавили в Роскомнадзоре.
Instagram - бесплатное приложение для обмена фотографиями и видеозаписями с элементами социальной сети, позволяющее снимать фотографии и видео, применять к ним фильтры, а также распространять их через свой сервис и ряд других социальных сетей. Принадлежит компании Facebook.
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