Роскомнадзор не получал жалоб об утечке данных от пользователей Instagram

МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Роскомнадзор изучает информацию в СМИ об утечке данных Instagram и при необходимости примет меры, но жалоб от российских пользователей не получал, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.

В понедельник газета " Известия " со ссылкой на данные компании по кибербезопасности DeviceLock написала, что крупная утечка персональной информации международного масштаба произошла в Instagram. Мошенники выставили на продажу за 2,8 биткоина (22 тысячи долларов) базу данных из 20 миллионов аккаунтов, из них 20 тысяч записей оказались в открытом доступе. В том числе — ники пользователей, описания профилей, электронные почты и мобильные телефоны.

"Роскомнадзор анализирует информацию, опубликованную в СМИ. В случае необходимости будут приняты необходимые меры", - сказали в пресс-службе ведомства.

"Жалоб от российских пользователей сети Instagram в связи с возможной утечкой их персональных данных на сегодняшний день не поступало", - добавили в Роскомнадзоре.