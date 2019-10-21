Евросоюз запустил процесс ратификации договора об условиях Brexit

БРЮССЕЛЬ, 21 окт – РИА Новости, Мария Князева. Евросоюз запустил процесс ратификации обновленного договора об условиях Brexit, сообщила представитель пресс-службы Еврокомиссии Мина Андреева на брифинге.

"Процесс ратификации со стороны ЕС был запущен. (Главный переговорщик ЕС по Brexit – ред.) Барнье проинформировал постоянных представителей 27 стран (остающихся в союзе – ред.) и проинформирует группу по Brexit Европарламента", - сказала она.

Евросоюз и Великобритания в четверг, после нескольких недель интенсивных и непростых переговоров, согласовали обновленную сделку по условиям Brexit, затем ее одобрил саммит глав 27 остающихся в ЕС стран, и теперь ее должен ратифицировать парламент Великобритании, и от этого зависит дальнейшая судьба "развода" страны и союза.