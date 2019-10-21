Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-21T13:50Z
https://ria.ru/20191021/1560026497.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/155212/66/1552126677_0:0:3145:1770_1036x0_80_0_0_929db5ffbe0eaa1a3b20adfda30c5756.jpg
РИА Новости

Евросоюз запустил процесс ратификации договора об условиях Brexit

13:50 21.10.2019
551
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкФлаги Великобритании и ЕС
Флаги Великобритании и ЕС
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
Флаги Великобритании и ЕС. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 21 окт – РИА Новости, Мария Князева. Евросоюз запустил процесс ратификации обновленного договора об условиях Brexit, сообщила представитель пресс-службы Еврокомиссии Мина Андреева на брифинге.
"Процесс ратификации со стороны ЕС был запущен. (Главный переговорщик ЕС по Brexit – ред.) Барнье проинформировал постоянных представителей 27 стран (остающихся в союзе – ред.) и проинформирует группу по Brexit Европарламента", - сказала она.
Участники акции сторонников Brexit у здания Европейской Комиссии в Брюсселе
Вчера, 11:13Сказано в эфире
"Полезный пример". Политолог рассказал, что показали переговоры по BrexitЕС готов отсрочить Brexit до февраля, пишут СМИ. Вопросов много, и они по-прежнему не решены, отметил в эфире радио Sputnik политолог Александр Дудчак.
Евросоюз и Великобритания в четверг, после нескольких недель интенсивных и непростых переговоров, согласовали обновленную сделку по условиям Brexit, затем ее одобрил саммит глав 27 остающихся в ЕС стран, и теперь ее должен ратифицировать парламент Великобритании, и от этого зависит дальнейшая судьба "развода" страны и союза.
Однако голосование в Соединенном Королевстве, намеченное на субботу, не принесло результатов. Теперь рассмотрение документа может состояться в понедельник. Предыдущий вариант договоренности был трижды отклонён британскими депутатами, в связи с чем срок выхода страны из союза был перенесен с 29 марта на 31 октября нынешнего года. Сейчас Великобритания просит новой отсрочки – до конца января. Решение о ее предоставлении должен принимать саммит лидеров остающихся в Евросоюзе стран.
431110
Обсудить 0
Выход Британии из ЕвросоюзаBrexitЕвросоюзВ мире
Рекомендуем
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон
Суд продолжит наблюдать за действиями Джонсона по переносу Brexit
РИА
Новости
Баннер на здании Европейской Комиссии в Брюссел
ЕС ждет от Великобритании пояснений о дальнейших шагах по Brexit
Акция против Brexit в Лондоне
Правительство Британии опубликует новый законопроект о Brexit
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон
Джонсон не пришел на заседание парламента по Brexit
Лента
новостей
Акция в поддержку повторного референдума по Brexit People's Vote March на Parliament Square в Лондоне
Офис британского премьера может снять соглашение с ЕС с голосования
Американские военные в Сирии
США сохранят часть войск в деревнях около нефтяных полей в Сирии
Флаги Евросоюза и Великобритании на фоне часовой башни Вестминстерского дворца в Лондоне
Кабмин Британии во вторник проведет обсуждение сделки по Brexit
Флаги Евросоюза и Великобритании на фоне часовой башни Вестминстерского дворца в Лондоне
Британская оппозиция обвинила правительство в "проталкивании" сделки с ЕС
Лондон
Палата общин не будет рассматривать предложение премьера Британии по Brexit
Пуск высокоточной крылатой ракеты Калибр во время учений Гром-2019
В Минобороны объяснили, почему одну из ракет не задействовали на учениях
Министр иностранных дел Арабской Республики Египет Самех Шукри во время встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым в Москве. 24 июня 2019
Глава МИД Египта призвал к сотрудничеству с Россией в борьбе с экстремизмом
Города мира. Дамаск
Немецкие СМИ рассказали о победе Путина без войны
Прохожие у здания Министерства иностранных дел Германии в Берлине
В МИД Германии не исключили возможность технической отсрочки Brexit
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:34Эксперты определили эффективные способы борьбы с джетлагом
02:09Доли процента отделяют президента Боливии от переизбрания на новый срок
02:07В постпредстве России посоветовали НАТО купить книги о битве за Сталинград
01:30Горбачев назвал победителей в холодной войне
01:15Экономист объяснил аномальный рост ВВП Украины
00:55В Эквадоре восстановили объем производства нефти
00:52Пушков прокомментировал готовность Трампа воевать с Турцией
00:34Ozon позволит пользователям зарабатывать на заказах
00:28Захарова ответила на слова Цукерберга о "вмешательстве" РФ в выборы в США
00:18СМИ: Пентагон готовится к полному выводу войск из Афганистана
00:14Экс-премьер Латвии заявил, что страна попала в "пятую точку"
00:07ГД хочет ратифицировать протокол к конвенции СЕ о предупреждении терроризма
23:56На заводе в Свердловской области пролилась жидкая медь
23:46В НАСА рассказали о перспективах доставки астронавтов на МКС в 2020 году
23:35Глава НАСА считает, что конгресс поддержит идею о продлении работы МКС
23:33СМИ: импичмент Трампа будет основан на "злоупотреблении властью" по Украине
23:31Помпео рассказал о готовности Трампа к войне против Турции
23:24Украинцы рассказали, как их избивают за мову в Польше
23:24Трамп пообещал сирийским курдам помощь в добыче нефти
23:19"Роскосмос" заявил о работе России и США над продлением деятельности МКС
Лента новостейМолния