Синоптики предупредили москвичей о ночном тумане

МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Туман ожидается местами в Москве и Подмосковье в ночь на вторник, синоптики объявили "желтый" уровень погодной опасности, следует из данных прогностической карты, размещенной на сайте Гидрометцентра.
Предупреждение действует с 21.00 понедельника до 9.00 вторника.
"Степень интенсивности опасных явлений: желтый - погода потенциально опасна", - говорится в сообщении.
Ночью в Москве и области будет облачно, местами пройдет дождь. По данным Гидрометцентра, температура воздуха в столице ожидается в районе 9-11 градусов тепла, в Подмосковье - 6-11.