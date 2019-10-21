Синоптики предупредили москвичей о ночном тумане

Синоптики рассказали о погоде в Москве на этой неделе

Синоптики рассказали о погоде в Москве на этой неделе

Ночью в Москве и области будет облачно, местами пройдет дождь. По данным Гидрометцентра, температура воздуха в столице ожидается в районе 9-11 градусов тепла, в Подмосковье - 6-11.