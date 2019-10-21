Владимирские депутаты передали ряд доходов из областного бюджета в местные

ВЛАДИМИР, 21 окт – РИА Новости. Более одного миллиарда рублей будет перераспределено из бюджета Владимирской области в пользу муниципалитетов по решению депутатов Законодательного собрания области, сообщает пресс-служба регионального парламента.

Как отметили в пресс-службе, решение нацелено на повышение финансовой самостоятельности территорий. С 1 января 2020 года в местные бюджеты из областного передается ряд дополнительных доходов, включая налог по "упрощенке", транспортный налог, а также плата за негативное воздействие на окружающую среду, говорится в сообщении.

В частности, от общей суммы налога по упрощенной системе налогообложения для представителей малого и среднего бизнеса городские округа будут оставлять себе 10% (сегодня отчислений они не получают вовсе), а бюджеты муниципальных районов – 25% (сейчас 15%). Также муниципалитеты получат 50% сборов от транспортного налога, который в настоящее время полностью зачисляется в областной бюджет. "Экологический" сбор останется на территориях целиком (по действующей редакции максимальная доля районов - 25%).

Выгода для муниципалитетов, особенно для крупных городов области, очевидна. Так Владимир за счет передачи транспортного налога получит дополнительно 198 миллионов рублей и еще 180 миллионов от налога по упрощенной системе; Ковров - 66 и 37 миллионов рублей, соответственно, а Муром - 54 и 24 миллиона рублей, отметили в пресс-службе.

"Мы много работали над этим законом, много консультировались со всеми заинтересованными сторонами. Это продуманное, просчитанное и взвешенное решение - передать часть денег из областного бюджета в муниципальные, мы давно на этом настаивали", - прокомментировал позицию депутатов председатель Заксобрания Владимир Киселев.