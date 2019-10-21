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РИА Новости

В МГД рекомендуют поддержать увеличение прожиточного минимума пенсионеров

13:34 21.10.2019 (обновлено: 13:35 21.10.2019)
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкВыплата пенсии
Выплата пенсии
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Комиссия Мосгордумы по социальной политике рекомендовала столичному парламенту поддержать законопроект по увеличению прожиточного минимума для пенсионеров, решение было принято на профильной комиссии в понедельник.
"Большинством голосов принято решение по рекомендации Мосгордуме поддержать законопроект "Об установлении величины прожиточного минимума пенсионера в городе Москве в целях определения региональной социальной доплаты к пенсии на 2020 год", - сообщила председатель комиссии по экономической и социальной политике Людмила Гусева.
"Мы предлагаем установить на 2020 год величину прожиточного минимума пенсионера в размере 12 578 рублей в целях определения регионально-социальной пенсии неработающим пенсионерам, зарегистрированным в Москве по месту жительства в общей сложности не менее 10 лет", - сообщил замруководителя департамента труда и социальной защиты Владимир Филиппов.
По его словам, по состоянию на июнь 2019 года количество получателей социальной доплаты к пенсии до величины прожиточного минимума в Москве составляет 61 тысяча человек.
Филиппов отметил, что если у пенсионера регистрация в Москве и на присоединенной территории не менее 10 лет, то доплата устанавливается исходя из величины городского социального стандарта, которая сейчас составляет 19,5 тысячи рублей.
Посетители в отделении Пенсионного фонда РФ
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"Если пенсионер зарегистрирован в Москве или на территории Новой Москвы менее 10 лет, то доплата устанавливается по общему правилу, исходя из величины московского прожиточного минимума", - пояснил Филиппов.
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