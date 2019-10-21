В МГД рекомендуют поддержать увеличение прожиточного минимума пенсионеров

МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Комиссия Мосгордумы по социальной политике рекомендовала столичному парламенту поддержать законопроект по увеличению прожиточного минимума для пенсионеров, решение было принято на профильной комиссии в понедельник.

"Большинством голосов принято решение по рекомендации Мосгордуме поддержать законопроект "Об установлении величины прожиточного минимума пенсионера в городе Москве в целях определения региональной социальной доплаты к пенсии на 2020 год", - сообщила председатель комиссии по экономической и социальной политике Людмила Гусева.

"Мы предлагаем установить на 2020 год величину прожиточного минимума пенсионера в размере 12 578 рублей в целях определения регионально-социальной пенсии неработающим пенсионерам, зарегистрированным в Москве по месту жительства в общей сложности не менее 10 лет", - сообщил замруководителя департамента труда и социальной защиты Владимир Филиппов.

По его словам, по состоянию на июнь 2019 года количество получателей социальной доплаты к пенсии до величины прожиточного минимума в Москве составляет 61 тысяча человек.

Филиппов отметил, что если у пенсионера регистрация в Москве и на присоединенной территории не менее 10 лет, то доплата устанавливается исходя из величины городского социального стандарта, которая сейчас составляет 19,5 тысячи рублей.