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РИА Новости
Религия и мировоззрение

Власти Гонконга извинились за обстрел из водомета крупнейшей мечети города

13:30 21.10.2019 (обновлено: 13:47 21.10.2019)
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© REUTERS / Kim Kyung-HoonПолицейские во время антиправительственных демонстраций в Гонконге. 20 октября 2019
Полицейские во время антиправительственных демонстраций в Гонконге. 20 октября 2019
© REUTERS / Kim Kyung-Hoon
Полицейские во время антиправительственных демонстраций в Гонконге. 20 октября 2019
МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Глава администрации Гонконга Кэрри Лэм и глава полиции Стивен Ло извинились перед местным мусульманским сообществом за обстрел из водомета ворот крупнейшей мечети города в ходе борьбы с демонстрантами в выходные, сообщает издание South China morning post.
В ходе очередных протестов в Гонконге в воскресенье полиция для разгона демонстрантов обстреляла синим раствором из водомета ворота и крыльцо крупнейшей в городе мечети Коулоуна. Согласно газете, Лэм и Ло посетили мечеть и заверили, что произошедшее было случайностью.
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"Глава администрации и комиссар полиции заявили, что была совершена ошибка и они сожалеют об этом", - приводит газета слова представителя мусульманского сообщества Саида Уддина. Он также добавил, что они приняли извинения, "потому что что сделано, то сделано ... и этого не повторится".
В Гонконге уже несколько месяцев продолжаются акции протеста из-за закона об экстрадиции, а с 4 октября началась новая волна протестов после того, как Лэм объявила о решении властей ввести запрет на ношение масок во время протестов и других массовых собраний. Нарушители запрета могут получить наказание в виде лишения свободы до года или же штраф в размере 25 тысяч гонконгских долларов (3,2 тысячи долларов США).
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