Власти Гонконга извинились за обстрел из водомета крупнейшей мечети города

МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Глава администрации Гонконга Кэрри Лэм и глава полиции Стивен Ло извинились перед местным мусульманским сообществом за обстрел из водомета ворот крупнейшей мечети города в ходе борьбы с демонстрантами в выходные, сообщает издание Глава администрации Гонконга Кэрри Лэм и глава полиции Стивен Ло извинились перед местным мусульманским сообществом за обстрел из водомета ворот крупнейшей мечети города в ходе борьбы с демонстрантами в выходные, сообщает издание South China morning post

В ходе очередных протестов в Гонконге в воскресенье полиция для разгона демонстрантов обстреляла синим раствором из водомета ворота и крыльцо крупнейшей в городе мечети Коулоуна. Согласно газете, Лэм и Ло посетили мечеть и заверили, что произошедшее было случайностью.

"Глава администрации и комиссар полиции заявили, что была совершена ошибка и они сожалеют об этом", - приводит газета слова представителя мусульманского сообщества Саида Уддина. Он также добавил, что они приняли извинения, "потому что что сделано, то сделано ... и этого не повторится".