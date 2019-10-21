Медведев поздравил Нетаньяху с 70-летием

МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Премьер-министр России Дмитрий Медведев по телефону поздравил израильского коллегу Биньямина Нетаньяху с 70-летием и обсудил с ним вопросы двустороннего сотрудничества, сообщили в пресс-службе кабмина.

"Двадцать первого октября председатель правительства РФ Дмитрий Медведев в ходе телефонного разговора поздравил премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху с 70-летием. Во время беседы также были затронуты отдельные вопросы российско-израильского сотрудничества", - говорится в сообщении.