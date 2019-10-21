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РИА Новости

Медведев поздравил Нетаньяху с 70-летием

13:27 21.10.2019
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© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Д.Медведев принял премьер-министра Израиля Б.Нетаньяху
Президент РФ Д.Медведев принял премьер-министра Израиля Б.Нетаньяху
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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Президент РФ Д.Медведев принял премьер-министра Израиля Б.Нетаньяху. Архивное фото
МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Премьер-министр России Дмитрий Медведев по телефону поздравил израильского коллегу Биньямина Нетаньяху с 70-летием и обсудил с ним вопросы двустороннего сотрудничества, сообщили в пресс-службе кабмина.
"Двадцать первого октября председатель правительства РФ Дмитрий Медведев в ходе телефонного разговора поздравил премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху с 70-летием. Во время беседы также были затронуты отдельные вопросы российско-израильского сотрудничества", - говорится в сообщении.
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