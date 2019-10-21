Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-21T13:18Z
https://ria.ru/20191021/1560024576.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/156001/57/1560015718_0:189:2016:1323_1036x0_80_0_0_c4b0af3e1cd9dae8f28a94fe461a7912.jpg
РИА Новости
Война в Сирии

Берлин рассчитывает, что бои в Сирии не возобновятся после паузы

13:18 21.10.2019
101
© РИА Новости / Михаил АлаеддинСирийские военные на линии обороны на северо-западе района Манбидж
Сирийские военные на линии обороны на северо-западе района Манбидж
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
Сирийские военные на линии обороны на северо-западе района Манбидж. Архивное фото
БЕРЛИН, 21 окт - РИА Новости. Берлин рассчитывает, что после истечение пятидневного перемирия на севере Сирии боевые действия не возобновятся и начнется политический процесс урегулирования конфликта, заявил глава МИД ФРГ Хайко Маас.
На пресс-конференции по итогам переговоров с белорусским коллегой Владимиром Макеем Маас напомнил позицию кабмина Германии, что операция Турции противоречит международному праву и потому не должна продолжаться.
"Мы сообщили турецкой стороне, что необходимо испробовать все возможности для того, чтобы после завершения пятидневного перемирия искать политическое решение, учитывая в то же время интересы Турции в сфере безопасности", - заявил Маас.
Отвечая на вопрос о возможном участии ЕС, в том числе военных Германии, в гуманитарной операции после восстановления мира на севере Сирии, Маас заявил, что "говорить об этом пока рано".
Турецкие войска в районе Манбиджа, Сирия
Вчера, 12:58Сказано в эфире
"Все пошло не по плану". Эксперт о турецкой операции в СирииПрезидент США Дональд Трамп обдумывает возможность оставить в восточной Сирии небольшой контингент американских военных, пишут СМИ. Эксперт по проблемам стран Ближнего Востока Станислав Тарасов в эфире радио Sputnik прокомментировал это сообщение.
"Сейчас главная задача - сделать так, чтобы военные действия после пятидневного перемирия не возобновлялись, чтобы было политическое решение. Мы работаем над этим через диалог, в том числе с Турцией", - добавил Маас.
Турция с 9 октября проводит на северо-востоке Сирии операцию "Источник мира" против курдских отрядов. США и Турция 17 октября договорились о приостановке этой операции на 120 часов и выводе курдских формирований из 30-километровой буферной зоны на границе Турции и Сирии, которую Анкара намерена контролировать самостоятельно. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил в пятницу, что Анкара продолжит операцию, если США не сдержат обещаний по отводу курдских сил.
311000
Обсудить 0
Война в СирииВойна в СирииГерманияСирияВ мире
Рекомендуем
Министерство иностранных дел Германии в Берлине
В Германии не планируют пересмотр кредитных программ для Турции из-за Сирии
РИА
Новости
Участник во время восьмого раунда переговоров по урегулированию сирийского конфликта в Астане
США хотят ослабить астанинский формат, считает эксперт
Министр иностранных дел Исламской Республики Иран Мухаммад Джавад Зариф на пресс-конференции по итогам встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым
Зариф заявил о готовности посетить Эр-Рияд при наличии подходящих условий
Пакистанский солдат смотрит на индийских пограничников с индийской стороны в районе населенного пункта Вагах
Пакистан остановил почтовое сообщение с Индией, сообщили СМИ
Лента
новостей
Пуск высокоточной крылатой ракеты Калибр во время учений Гром-2019
В Минобороны объяснили, почему одну из ракет не задействовали на учениях
Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж в тюрьме Белмарш в Лондоне
Защита Ассанжа попросила отложить слушания из-за сложности процесса
Сирийский военный на линии обороны на северо-западе района Манбидж в Сирии
Иран надеется на урегулирование ситуации в северной части Сирии
Мирная жизнь в пограничном с Турцией сирийском городе Айн-аль-Араб (Кобани)
МИД Турции заявил, что курды покидают зону безопасности на севере Сирии
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Эрдоган исключил возможность переговоров с сирийскими курдами
Обстрел сирийской территории турецкими силами. 9 октября 2019
Турецкие ВС установили пункт наблюдения в районе сирийского Рас эль-Айна
Баннер на здании Европейской Комиссии в Брюссел
ЕС ждет от Великобритании пояснений о дальнейших шагах по Brexit
Министр иностранных дел России Сергей Лавров
Лавров: диалог Турции и Сирии должен опираться на Аданское соглашение
Президент РФ Владимир Путин во время разговора по телефону с одним из участников проекта Мечтай со мной Арсланом Каипкуловым. 25 декабря 2018
Путин в понедельник поговорит по телефону с Макроном
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:34Эксперты определили эффективные способы борьбы с джетлагом
02:09Доли процента отделяют президента Боливии от переизбрания на новый срок
02:07В постпредстве России посоветовали НАТО купить книги о битве за Сталинград
01:30Горбачев назвал победителей в холодной войне
01:15Экономист объяснил аномальный рост ВВП Украины
00:55В Эквадоре восстановили объем производства нефти
00:52Пушков прокомментировал готовность Трампа воевать с Турцией
00:34Ozon позволит пользователям зарабатывать на заказах
00:28Захарова ответила на слова Цукерберга о "вмешательстве" РФ в выборы в США
00:18СМИ: Пентагон готовится к полному выводу войск из Афганистана
00:14Экс-премьер Латвии заявил, что страна попала в "пятую точку"
00:07ГД хочет ратифицировать протокол к конвенции СЕ о предупреждении терроризма
23:56На заводе в Свердловской области пролилась жидкая медь
23:46В НАСА рассказали о перспективах доставки астронавтов на МКС в 2020 году
23:35Глава НАСА считает, что конгресс поддержит идею о продлении работы МКС
23:33СМИ: импичмент Трампа будет основан на "злоупотреблении властью" по Украине
23:31Помпео рассказал о готовности Трампа к войне против Турции
23:24Украинцы рассказали, как их избивают за мову в Польше
23:24Трамп пообещал сирийским курдам помощь в добыче нефти
23:19"Роскосмос" заявил о работе России и США над продлением деятельности МКС
Лента новостейМолния