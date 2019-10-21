Берлин рассчитывает, что бои в Сирии не возобновятся после паузы

БЕРЛИН, 21 окт - РИА Новости. Берлин рассчитывает, что после истечение пятидневного перемирия на севере Сирии боевые действия не возобновятся и начнется политический процесс урегулирования конфликта, заявил глава МИД ФРГ Хайко Маас.

На пресс-конференции по итогам переговоров с белорусским коллегой Владимиром Макеем Маас напомнил позицию кабмина Германии, что операция Турции противоречит международному праву и потому не должна продолжаться.

"Мы сообщили турецкой стороне, что необходимо испробовать все возможности для того, чтобы после завершения пятидневного перемирия искать политическое решение, учитывая в то же время интересы Турции в сфере безопасности", - заявил Маас.

Отвечая на вопрос о возможном участии ЕС, в том числе военных Германии, в гуманитарной операции после восстановления мира на севере Сирии, Маас заявил, что "говорить об этом пока рано".

"Сейчас главная задача - сделать так, чтобы военные действия после пятидневного перемирия не возобновлялись, чтобы было политическое решение. Мы работаем над этим через диалог, в том числе с Турцией", - добавил Маас.