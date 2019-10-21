Берлин рассчитывает, что бои в Сирии не возобновятся после паузы

БЕРЛИН, 21 окт - РИА Новости. Берлин рассчитывает, что после истечение пятидневного перемирия на севере Сирии боевые действия не возобновятся и начнется политический процесс урегулирования конфликта, заявил глава МИД ФРГ Хайко Маас.
На пресс-конференции по итогам переговоров с белорусским коллегой Владимиром Макеем Маас напомнил позицию кабмина Германии, что операция Турции противоречит международному праву и потому не должна продолжаться.
"Мы сообщили турецкой стороне, что необходимо испробовать все возможности для того, чтобы после завершения пятидневного перемирия искать политическое решение, учитывая в то же время интересы Турции в сфере безопасности", - заявил Маас.
Отвечая на вопрос о возможном участии ЕС, в том числе военных Германии, в гуманитарной операции после восстановления мира на севере Сирии, Маас заявил, что "говорить об этом пока рано".
Вчера, 12:58Сказано в эфире"Все пошло не по плану". Эксперт о турецкой операции в СирииПрезидент США Дональд Трамп обдумывает возможность оставить в восточной Сирии небольшой контингент американских военных, пишут СМИ. Эксперт по проблемам стран Ближнего Востока Станислав Тарасов в эфире радио Sputnik прокомментировал это сообщение.
"Сейчас главная задача - сделать так, чтобы военные действия после пятидневного перемирия не возобновлялись, чтобы было политическое решение. Мы работаем над этим через диалог, в том числе с Турцией", - добавил Маас.
Турция с 9 октября проводит на северо-востоке Сирии операцию "Источник мира" против курдских отрядов. США и Турция 17 октября договорились о приостановке этой операции на 120 часов и выводе курдских формирований из 30-километровой буферной зоны на границе Турции и Сирии, которую Анкара намерена контролировать самостоятельно. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил в пятницу, что Анкара продолжит операцию, если США не сдержат обещаний по отводу курдских сил.