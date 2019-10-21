Житель Удмуртии получил три года колонии за истязание жены и двух дочерей

УФА, 21 окт - РИА Новости. Районный суд в Удмуртии приговорил к трём годам лишения свободы местного жителя, который истязал супругу, падчерицу и родную дочь: не давал своим жертвам спать ночами, таскал их за волосы и бил ремнём, сообщает Якшур-Бодьинский районный суд Удмуртии.

На скамье подсудимых оказался ранее судимый 40-летний житель Якшур-Бодьинского района республики.

"Мужчина в течение трех лет систематически избивал и издевался над супругой, восьмилетней падчерицей, а также над четырехлетней дочерью. Бил их руками, ремнем и другими предметами, вырывал им волосы, не разрешал спать ночью, вставлял спички между пальцами, совершал другие действия, причиняющие им физические, нравственные и психические страдания",- сообщает районный суд.

Поясняется, что по ходатайству подсудимого уголовное дело рассмотрено в особом порядке судебного разбирательства. При назначении наказания суд учёл в качестве обстоятельств, смягчающих наказание, признание подсудимым вины, раскаяние в содеянном, явку с повинной и способствование расследованию преступления.