ЕК подала в суд на Венгрию из-за закона о финансировании НПО из-за рубежа

БРЮССЕЛЬ, 21 окт – РИА Новости. Еврокомиссия подала в суд на власти Венгрии, требуя признать необоснованным и "дискриминационным" местный закон, требующий от получающих иностранное финансирование НПО регистрироваться и предоставлять отчетность, сообщает суд ЕС.

Судебные разбирательства по данному делу начнутся в суде ЕС во вторник.

ЕК в своем исковом обращении просит суд установить, нарушает ли венгерский закон об иностранных пожертвованиях свободу передвижения капитала, свободу ассоциации и право на защиту личных данных, сообщила пресс-служба суда.

"ЕК считает, что Венгрия ввела дискриминационные и необоснованные ограничения в отношении иностранных пожертвований, предоставляемых гражданским организациям", - говорится в сообщении.

Закон в Венгрии обязывает НПО отчитываться в тех случаях, когда они прямо или косвенно получают иностранную помощь, превышающую определенный порог. Предусмотрена также возможность применения санкций к организациям, не выполняющим эти требования.

Ранее ЕК уже обращалась в суд ЕС с жалобой на Венгрию за несоблюдение этой страной европейского законодательства о предоставлении убежища мигрантам.