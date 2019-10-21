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РИА Новости

ЕК подала в суд на Венгрию из-за закона о финансировании НПО из-за рубежа

13:03 21.10.2019
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкСтатуя Фемиды
Статуя Фемиды
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Статуя Фемиды. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 21 окт – РИА Новости. Еврокомиссия подала в суд на власти Венгрии, требуя признать необоснованным и "дискриминационным" местный закон, требующий от получающих иностранное финансирование НПО регистрироваться и предоставлять отчетность, сообщает суд ЕС.
Судебные разбирательства по данному делу начнутся в суде ЕС во вторник.
ЕК в своем исковом обращении просит суд установить, нарушает ли венгерский закон об иностранных пожертвованиях свободу передвижения капитала, свободу ассоциации и право на защиту личных данных, сообщила пресс-служба суда.
"ЕК считает, что Венгрия ввела дискриминационные и необоснованные ограничения в отношении иностранных пожертвований, предоставляемых гражданским организациям", - говорится в сообщении.
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Закон в Венгрии обязывает НПО отчитываться в тех случаях, когда они прямо или косвенно получают иностранную помощь, превышающую определенный порог. Предусмотрена также возможность применения санкций к организациям, не выполняющим эти требования.
Ранее ЕК уже обращалась в суд ЕС с жалобой на Венгрию за несоблюдение этой страной европейского законодательства о предоставлении убежища мигрантам.
В прошлом году венгерский парламент одобрил ряд законопроектов, известных как "Стоп Сорос", которые вводят ограничения в отношении неправительственных организаций и криминализируют помощь нелегальным мигрантам. Парламентарии также одобрили принятие конституционной поправки, которая делает нелегальным переселение в страну на постоянной основе "иностранного населения".
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