Россия поддержит решение Турции и Сирии об изменении Аданского соглашения

"Это существующая международно-правовая база, которая обеими сторонами была подтверждена совсем недавно, в том числе в контексте нынешних событий. Если стороны в ходе контактов сочтут необходимым и обоюдоприемлемым каким-либо образом уточнить или изменить это соглашение, это будет их решение, мы, конечно, его примем и поддержим", - заявил он на пресс-конференции по итогам переговоров с вице-премьером, главой МИД Болгарии Екатериной Захариевой, отвечая на соответствующий вопрос.