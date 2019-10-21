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РИА Новости

Начальника участка красноярской артели арестовали по делу о прорыве дамбы

12:46 21.10.2019 (обновлено: 13:01 21.10.2019)
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© РИА Новости / Пресс-служба ГУ МЧС России по Красноярскому краю / Перейти в фотобанкСотрудники МЧС ведут поисково-спасательные работы на месте прорыва технологической дамбы на реке Сейба
Сотрудники МЧС ведут поисково-спасательные работы на месте прорыва технологической дамбы на реке Сейба
© РИА Новости / Пресс-служба ГУ МЧС России по Красноярскому краю
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КРАСНОЯРСК, 21 окт - РИА Новости. Железнодорожный суд Красноярска арестовал сроком на два месяца начальника участка ООО "Сисим" Андрея Еганова - одного из подозреваемых по делу о прорыве дамбы в Красноярском крае, сообщает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Ранее следователи задержали гендиректора золотодобывающего предприятия ООО "Сисим", начальника и мастера горного участка, где прорвало дамбу. В понедельник суд определяет им меру пресечения.
"Избрать меру пресечения сроком в виде заключения под стражу на два месяца, то есть до 18 декабря 2019 года включительно", - огласила решение судья Марина Попцова.
Еганов сказал журналистам, что признает вину и сожалеет о случившемся. "Конечно (признаю – ред.)... Я ж начальник участка, за все отвечаю", - заметил он.
Место прорыва технологической дамбы на реке Сейба в Курагинском районе Красноярского края
19 октября, 15:03Радио Sputnik
Прорыв дамбы под Красноярском: хронология, причины и первые реакции
По словам следователя, сотрудники "Сисима" пытались скрыть сведения: в субботу от офиса отъезжала машина, при осмотре которой были обнаружены четыре системных блока и документация, относящаяся к деятельности организации.
В субботу в 02.00 мск в районе поселка Щетинкино Курагинского района Красноярского края на реке Сейба произошло разрушение дамбы технологического водоёма золотодобывающей артели. Волна, которая прорвала дамбу, достигала в высоту четырех-пяти метров и представляла собой селевой поток глины, камней и грязи. Как позже уточнили в СК РФ, в результате прорыва были разрушены пять дамб, все сооружения были возведены незаконно. В рабочем поселке затопило два общежития временного типа. Погибли 15 человек, судьба пяти пока неизвестна. В понедельник в Красноярском крае объявлен день траура.
Место прорыва технологической дамбы на реке Сейба в Курагинском районе Красноярского края
Вчера, 10:31Радио Sputnik
Опубликован список погибших из-за прорыва дамбы в Красноярском крае
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Следственный комитет РФКрасноярскПрорыв дамбы в Красноярском краеКрасноярский крайПроисшествия
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