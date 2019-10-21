Начальника участка красноярской артели арестовали по делу о прорыве дамбы

КРАСНОЯРСК, 21 окт - РИА Новости. Железнодорожный суд Красноярска арестовал сроком на два месяца начальника участка ООО "Сисим" Андрея Еганова - одного из подозреваемых по делу о прорыве дамбы в Красноярском крае, сообщает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Ранее следователи задержали гендиректора золотодобывающего предприятия ООО "Сисим", начальника и мастера горного участка, где прорвало дамбу. В понедельник суд определяет им меру пресечения.

"Избрать меру пресечения сроком в виде заключения под стражу на два месяца, то есть до 18 декабря 2019 года включительно", - огласила решение судья Марина Попцова.

Еганов сказал журналистам, что признает вину и сожалеет о случившемся. "Конечно (признаю – ред.)... Я ж начальник участка, за все отвечаю", - заметил он.

По словам следователя, сотрудники "Сисима" пытались скрыть сведения: в субботу от офиса отъезжала машина, при осмотре которой были обнаружены четыре системных блока и документация, относящаяся к деятельности организации.