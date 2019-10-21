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РИА Новости
Теплоснабжение

СГК заменит в Красноярске трубопроводы на 14% больше плана

12:46 21.10.2019
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© РИА Новости / Александр ПаниотовКрасноярск, виды города, Коммунальный мост
Красноярск, виды города, Коммунальный мост
© РИА Новости / Александр Паниотов
МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Сибирская генерирующая компания завершила плановые работы на теплосетях в Красноярске, при этом решила заменить еще 1100 метров трубопровода, что на 14% превышает планы, следует из материалов СГК

"Плановые работы на теплосетях СГК в Красноярске закончились, но энергетики решили "взять добавки" и заменить еще 1100 метров трубопровода. Это на 14% больше, чем планировалось. Дополнительные средства удалось выделить благодаря успешно проведенным торгам и комплексному подходу к закупкам материалов и услуг. В итоге объем перекладки вырос до 9093 погонных метров трубопровода", - говорится в сообщении.

В общей сложности за весну, лето и осень в Красноярске отремонтирован 31 участок тепловых сетей и еще два объекта в работе. В 2019 году финансирование всей программы Сибирской генерирующей компании по ремонтам трубопроводов и оборудования тепловых сетей города составляет 511 миллионов рублей.
По части плановых работ на теплосетях, все крупные объекты были готовы к началу отопительного сезона, оставались "последние штрихи" на внутриквартальных теплосетях. Компания отмечает, что сейчас первоначальный план по перекладке теплотрасс выполнен полностью. На некоторых участках еще ведутся работы по восстановлению газонов, бордюров и дорожного покрытия.
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