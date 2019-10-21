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РИА Новости

Суд в Приморье избрал меру пресечения подозреваемым в похищении людей

12:36 21.10.2019
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкСтатуя Фемиды в суде
Статуя Фемиды в суде
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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ВЛАДИВОСТОК, 21 окт - РИА Новости. Суд в Приморье избрал меру пресечения подозреваемым, которые сутки насильно удерживали в гараже двух жителей поселка Лучегорск - один помещен под стражу, второй отправлен под домашний арест сроком на два месяца, заявила РИА Новости старший помощник руководителя регионального управления Следственного комитета Аврора Римская.
Как ранее сообщало СУСК, в четверг в районе Лучегорска двое похитителей насильно увезли двух местных жителей в машине в гаражный бокс и удерживали там почти сутки, 18 октября похищенные были освобождены сотрудниками полиции. Следственными органами СК РФ по Приморскому краю возбуждено уголовное дело по статье "похищение". По подозрению в совершении преступления задержаны двое мужчин, которые, предположительно, вымогали у похищенных жителей деньги.
"Сегодня по ходатайству следователя суд избрал в отношении подозреваемых в похищении людей меру пресечения: 27-летнему - в виде заключения под стражу, 20-летнему - в виде домашнего ареста, обоим сроком на 2 месяца", - сказала Римская.
Максимальное наказание по статье "похищение" - 12 лет лишения свободы.
Сотрудники правоохранительных органов возле отделения Укрпочты в Харькове, Украина. 30 декабря 2017
18 октября, 18:00РИА Новости
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Следственный комитет РФПриморский крайПроисшествия
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