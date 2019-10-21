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РИА Новости

Социалист Чебан предложил блоку ACUM создать коалицию в горсовете Кишинева

12:36 21.10.2019
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© Depositphotos / Leonid AndronovТриумфальная арка в Кишиневе
Триумфальная арка в Кишиневе
© Depositphotos / Leonid Andronov
Триумфальная арка в Кишиневе. Архивное фото
КИШИНЕВ, 21 окт — РИА Новости. Лидирующий после I тура выборов мэра Кишинева социалист Ион Чебан предложил блоку ACUM создать коалицию в городском совете, поскольку ни одна из партий не смогла набрать большинство голосов.
Выборы местных органов власти прошли в воскресенье во всех населенных пунктах Молдавии, в том числе и в столице. После обработки 99% протоколов социалист Чебан набирает 40,16% голосов, его основной конкурент - кандидат от партии "Платформа "Достоинство и правда" Андрей Нэстасе — 31,09% голосов. В городском совете 37,58% кишиневцев хотят видеть Соцпартию, а 33,28% - блок ACUM, в который входит партия Нэстасе.
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"В муниципальном совете социалисты получили большинство, поэтому я предлагаю блоку ACUM создать коалицию. Если я стану мэром, то я гарантирую, что готов назначить двух из четырех вице-мэров из рядов блока ACUM, два из пяти претора (руководители районов города — ред.) будут из блока ACUM, также председателем муниципального совета станет член блока ACUM”, - заявил Чебан.
Он также предложил другим электоральным конкурентам, которые не прошли во второй тур выборов, присоединиться к его команде и возглавить новые управления. В частности, депутату Октавиану Цыку, занявшему четвертое место на выборах, предложено заняться отношениями Кишинева с Румынией, а гражданскому активисту Виктору Киронде — городским планированием.
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Ион ЧебанАндрей НэстасеМолдавияКишиневВ мире
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