В Подмосковье за последние пять лет в разы вырос интерес к здоровому образу жизни. По данным регионального Минспорта, в 2018 году систематически занимались физической культурой и спортом почти 40% населения региона, в нынешнем году прогнозируется увеличение и этой цифры.

В 2017 году этот показатель был равен 35%, а в 2014 году - всего 23%.

В итоге уже заметны первые перемены: сократилась смертность от сердечно-сосудистых заболеваний и выросла средняя продолжительность жизни, а область стали все чаще выбирать для ПМЖ как уставшие от суеты пенсионеры-москвичи, так и молодые семьи с детьми.

По словам экспертов, не последнюю роль в возвращении любви к зарядке, плаванию и бегу сыграло развитие соответствующей инфраструктуры в каждом муниципалитете области, а также создание специальных социальных программ, позволяющих посещать бесплатно залы, бассейны и ледовые катки малообеспеченным слоям населения.

Шаг до спорта

Многие наверняка помнят пугающую еще в начале 2010-х годов статистику о здоровье школьников по всей стране. По данным Минздравсоцразвития России, на тот период лишь не более 15% учащихся старших классов можно было назвать практически здоровыми, а свыше 40% допризывников не могли выполнить минимальные нормативы физподготовки. Среди основных причин тогда называлась отсутствие инфраструктуры для систематических занятий физкультурой и спортом.

© Фото : пресс-служба правительства Московской области Новые спортобъекты Подмосковья возвращают интерес к здоровому образу жизни © Фото : пресс-служба правительства Московской области Новые спортобъекты Подмосковья возвращают интерес к здоровому образу жизни

Так в 2013 году в Московской области и родилась губернаторская программа "50 ФОКов", которая предусматривала строительство в течение нескольких лет сразу полусотни спортивных объектов широкого профиля. По сути, жителям собирались предложить вступить в ряды поклонников здорового образа жизни, не тратя времени на поиск нужного зала и на дорогу к нему. Все необходимое должно было появиться совсем рядом в каждом муниципальном образовании области.

Программа предусматривала строительство 15 спортзалов, 27 плавательных бассейнов и восьми крытых катков. ФОКи обещали сделать доступными и для людей с ограниченными возможностями здоровья.

По данным правительства Московской области, в 2014 году ввели в эксплуатацию первые девять ФОКов: комплексы с бассейнами в городах Мытищи, Электросталь и Электрогорск, со спортивными залами – в городах Подольск, Люберцы, Железнодорожный, Реутов, Ступино, с крытым катком – в Лыткарине.

В 2015 году открыл двери еще 21 объект. Плавательные бассейны появились в Высоковске, поселке Запрудня Талдомского района, в Ногинске, Жуковском, Коломне, поселке Сычево Волоколамского района, в Орехово-Зуеве, Егорьевске, Пушкине, Долгопрудном, Краснознаменске, Подольске. Новые спортивные залы с тренажерами приняли первых посетителей в Луховицах, Воскресенске, Королеве, Серпухове и Лобне. А в Павловском Посаде, Ивантеевке, Щелкове и Раменском теперь есть крытые катки.

"Строительство плавательного бассейна – это была мечта жителей Жуковского. Без преувеличения. Его здесь не было никогда. У нас в городе только при мне раз шесть или семь вбивали колышки под строительство бассейна, но дело дальше этого не шло… А этот проект довели до конца. Даже несмотря на то, что из-за выбора площадки под него было некоторое недопонимание с теннисистами. Объект появился на месте кортов, которые, впрочем, перенесли, и они теперь тоже востребованы, – рассказывает заместитель директора по спортивной подготовке СДЮШ "Метеор" в Жуковском Владимир Фомин.

По словам Фомина, важно, что теперь у горожан есть свой современный бассейн, и цены здесь весьма доступные. Не нужно ехать за тридевять земель… С помощью занятий в воде люди, имеющие определенные патологии, могут укрепить здоровье. ,Сюда ходит и много детей, которых учат жизненно необходимому навыку – плаванию. Здесь уже провели первые городские соревнования по плаванию, к тому же, впервые местные школьники и взрослые сдавали ГТО по этому виду. Аппетит приходит во время еды – теперь ребята из Жуковского уже мечтают о будущих спортивных достижениях.

© Фото : пресс-служба правительства Московской области Новые спортобъекты Подмосковья возвращают интерес к здоровому образу жизни © Фото : пресс-служба правительства Московской области Новые спортобъекты Подмосковья возвращают интерес к здоровому образу жизни

Всего с 2013 года к концу 2017 года в Подмосковье построены 104 ФОКа, а до конца 2020 года планируется завершить строительство еще 25 объектов. Часть возвели вне первоначальной программы, но в рамках других реализуемых в области проектов.

К примеру, в 2018 году открыли 16 физкультурно-оздоровительных комплексов, из них семь - по губернаторской программе "50 ФОКов", а в 2019 году в Подмосковье сдадут в эксплуатацию еще 11. В частности, до конца этого года в рамках госпрограммы планируется ввести в эксплуатацию два ФОКа с универсальным спортивным залом в городских округах Богородский и Шатура, два комплекса с плавательным бассейном в Серебряных Прудах и Балашихе и еще один ФОК с крытым катком в Богородском.

На базе ФОКов стали появляться различные спортшколы. К примеру, в подмосковном Лыткарино запустили школу фигурного катания имени Ирины Слуцкой. Раньше школьники ездили заниматься в Москву, Воскресенск или Подольск. Сейчас на ледовой арене работают секции хоккея, фигурного катания (несколько групп – от самых маленьких до взрослых), танцев на льду, художественной гимнастики и фитнеса.

В сентябре приняла своих первых учеников школа и в физкультурно-оздоровительном комплексе имени Петрова в Красногорске.

А ФОК в Реутове носит имя прославленного дзюдоиста, чемпиона мира и победителя летних Олимпийских игр Владимира Невзорова. Здесь действуют секции самбо, бокса, настольного тенниса, танцев и кикбоксинга, а зал для единоборства является одним из самых крупных в регионе.

"Сегодня в регионе работает несколько программ, направленных на развитие спортивной инфраструктуры, – строим новые объекты, реконструируем и модернизируем уже существующие. Это и ФОКи, и ледовые арены, и бассейны, и стадионы. При проектировке учитывались заинтересованность местных жителей и уже существующие спортивные площадки", – цитирует пресс-служба правительства Московской области слова министра физической культуры и спорта региона Романа Терюшкова.

Выбрали здоровье

Согласно официальной статистике, 6 лет назад регулярно посещали спортзалы или занимались спортом профессионально лишь немногим более 20% жителей Подмосковья. Создание же новой спортивной инфраструктуры в регионе серьезно подстегнуло интерес к здоровому образу жизни.

В 2014 году процент заинтересовавшихся занятиями физкультурой немного подрос в сравнении с 2013-м. И все последующие годы эта цифра только увеличивалась. В результате, в начале 2017 года уже 35% населения области регулярно занимались спортом, то есть за три года прирост составил около 800 тысяч человек.

© Фото : пресс-служба правительства Московской области Новые спортобъекты Подмосковья возвращают интерес к здоровому образу жизни © Фото : пресс-служба правительства Московской области Новые спортобъекты Подмосковья возвращают интерес к здоровому образу жизни

По итогам 2018 года Московская область и вовсе вошла в число самых спортивных российских регионов. Как сообщили в пресс-службе областного Минспорта, плановый показатель по числу вовлеченных в спортивную жизнь жителей региона за 2018 год ожидался в районе 38,5% от общего числа жителей области, в реальности же он составил 39,8%.

Спорт в Подмосковье по-настоящему вошел в моду. В этом помогают не только выросшие по всей области спортивные объекты, но и профессиональные спортсмены, имена которых знает вся страна. Ведь часть ФОКов или школ в них носит их имена. К тому же, на площадках работают инструкторами настоящие профессионалы.

"В каждом физкультурно-оздоровительном комплексе должны быть не только стены, но и талантливые тренеры и инструкторы. Молодежь нужно заинтересовать и убедить, что спорт им необходим. К тому же, обязательно им помогать во время занятий, объяснять многие нюансы, чтобы избежать различных неприятностей, например, растяжений и чрезмерных нагрузок, которые вредят здоровью", – объясняет семикратный чемпион России по пауэрлифтингу, преподаватель с более чем 30-летним стажем, ныне руководитель физического воспитания Московского технологического колледжа питания РЭУ имени Плеханова Галуст Саарян.

Важным пунктом в загрузке спортивных объектов стал и запуск программы "Добрый час". Это бесплатный доступ на объекты в определенные часы для пенсионеров, ветеранов, членов многодетных семей и инвалидов. За первое полугодие 2019 года такой возможностью воспользовались более 387 тысяч человек. Эта цифра больше, чем аналогичный показатель за весь 2018 год.

В итоге есть рост и по такому важному показателю, как доля инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, занимающихся физкультурой и спортом. По данным правительства Московской области, она увеличилась с 2,19% в 2013 году до 9,5% в 2018 году, а в нынешнем году – до 12,66%.

© Фото : пресс-служба правительства Московской области Спорткомплекс "Легенда" © Фото : пресс-служба правительства Московской области Спорткомплекс "Легенда"

Движение – жизнь!

Безусловным "лидером" среди причин смерти на планете являются сердечно-сосудистые заболевания. Согласно данным ВОЗ, ежегодно от гипертонии, инфарктов, инсультов и сердечной недостаточности умирает около 17,5 миллионов человек. Однако, как заявляет все та же ВОЗ, предотвратить около 80% преждевременных инфарктов и инсультов можно с помощью правильного питания, регулярных врачебных осмотров и… постоянной физической активности.

Последнее, кстати, наверняка стало одним из важных факторов в сокращении печальной статистики в Подмосковье. По данным регионального Минздрава, только с января по июнь 2019 года смертность от болезней системы кровообращения в области упала на 12% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Было зафиксировано 480 случаев на 100 тысяч человек, в то время как годом ранее этот показатель составлял около 550 случаев на тысячу.

"Открытие новых физкультурно-оздоровительных комплексов – это, несомненно, шаг вперед в оздоровлении нации. Грубо говоря, новые площадки – это один из поводов встать с дивана, оторваться от телевизора и чипсов и позаботиться о себе", – уверен вице-президент общероссийской общественной организации "Лига здоровья нации" Николай Кононов.

По его словам, сегодня очень важна доступность и эффективность любой двигательной активности людей. Так как все острее стоит проблема с лишним весом. Это коснулось 60% населения страны, среди них почти половина – и вовсе с ожирением.

© Фото : пресс-служба правительства Московской области Новые спортобъекты Подмосковья возвращают интерес к здоровому образу жизни © Фото : пресс-служба правительства Московской области Новые спортобъекты Подмосковья возвращают интерес к здоровому образу жизни

"Понятно, что уже давно пора переходить на рациональное питание без переедания и больше уделять внимания двигательной активности. Прежде всего, нужны циклические движения, а это бег, лыжи, велосипед и плавание. При постоянных, даже минимальных нагрузках, укрепляется сердечно-сосудистая система, что, без сомнения, на себе уже прочувствовали первые регулярно посещающие ФОКи рядом с домом жители области", - подчеркивает Кононов.