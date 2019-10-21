Силовики 167 раз нарушили перемирие в Донбассе за неделю, заявили в ДНР

"За период с 14 по 21 октября было зафиксировано 167 нарушений режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Украины. По территории республики было выпущено 588 мин калибром 120 и 82 миллиметра, 18 артиллерийских и 21 танковый снаряд. Ранения получил один мирный житель. Повреждения получили пять объектов инфраструктуры и 35 жилых дома", - сказал представитель СЦКК.