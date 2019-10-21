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РИА Новости

Силовики 167 раз нарушили перемирие в Донбассе за неделю, заявили в ДНР

12:17 21.10.2019
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CC BY 4.0 / Офис Президента Украины / Украинский военный в Донецкой области
Украинский военный в Донецкой области
CC BY 4.0 / Офис Президента Украины /
Украинский военный в Донецкой области. Архивное фото
ДОНЕЦК, 21 окт - РИА Новости. Украинские силовики 167 раз нарушили перемирие в Донбассе за минувшую неделю, ранения получил один мирный житель, заявил в понедельник журналистам представитель самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Ранее в ведомстве сообщали, что с 7 по 14 октября зафиксировали 150 нарушений режима прекращения огня со стороны украинских силовиков. Ранения получил один мирный житель.
"За период с 14 по 21 октября было зафиксировано 167 нарушений режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Украины. По территории республики было выпущено 588 мин калибром 120 и 82 миллиметра, 18 артиллерийских и 21 танковый снаряд. Ранения получил один мирный житель. Повреждения получили пять объектов инфраструктуры и 35 жилых дома", - сказал представитель СЦКК.
Украинский военный
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