АТОР: Кубу в 2019 году посетили более ста тысяч российских туристов

МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. Российский турпоток на Кубу по итогам девяти месяцев 2019 года увеличился на 14%, Российский турпоток на Кубу по итогам девяти месяцев 2019 года увеличился на 14%, сообщает АТОР.

Как отмечает директор представительства министерства туризма Кубы в России Хуан Карлос Эскалона, наша страна демонстрирует самый высокий прирост среди основных въездных рынков, находясь сейчас на восьмом месте. Доля прибытий россиян в общей структуре въезда выросла за год с 2,6% до 3,15%. В стране уже отдохнули 105 тысяч гостей из РФ.

Участники рынка объясняют рост турпотока расширением чартерных программ, увеличением доли возвратных туристов и интереса к направлению путешественников старшего возраста и семей с детьми. Также растет количество заявок от компаний для проведения на Кубе корпоративных мероприятий.