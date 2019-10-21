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РИА Новости
Туризм

АТОР: Кубу в 2019 году посетили более ста тысяч российских туристов

21:15 21.10.2019
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© AFP 2019 / Yamil LageДевушка фотографируется с ретро-автомобилем в Гаване
Девушка фотографируется с ретро-автомобилем в Гаване
© AFP 2019 / Yamil Lage
МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. Российский турпоток на Кубу по итогам девяти месяцев 2019 года увеличился на 14%, сообщает АТОР.
Как отмечает директор представительства министерства туризма Кубы в России Хуан Карлос Эскалона, наша страна демонстрирует самый высокий прирост среди основных въездных рынков, находясь сейчас на восьмом месте. Доля прибытий россиян в общей структуре въезда выросла за год с 2,6% до 3,15%. В стране уже отдохнули 105 тысяч гостей из РФ.
Участники рынка объясняют рост турпотока расширением чартерных программ, увеличением доли возвратных туристов и интереса к направлению путешественников старшего возраста и семей с детьми. Также растет количество заявок от компаний для проведения на Кубе корпоративных мероприятий.
Сейчас стоимость туров начинается от 92 тысяч рублей на двоих. За эти деньги можно приобрести путевку в пятизвездочный отель на неделю. Но таких предложений не много, в среднем цена за аналогичный тур — около 150 тысяч рублей.
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