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РИА Новости

В Москве 6 ноября пройдет конференция ОБСЕ по свободе СМИ

12:05 21.10.2019
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© Фото : OSCE/Curtis BuddenЛоготип ОБСЕ
Логотип ОБСЕ
© Фото : OSCE/Curtis Budden
ВЕНА, 21 окт - РИА Новости. Конференция ОБСЕ по свободе СМИ и безопасности журналистов пройдет в Москве 6 ноября, сообщил в понедельник представитель организации по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир.
Мероприятие на высшем уровне организует офис Дезира при поддержке МИД России. Мероприятие откроют Дезир и глава МИД РФ Сергей Лавров, которые также примут участие в панельной дискуссии с журналистами.
На конференции обсудят четыре темы: свободу СМИ и их плюрализм в России и регионе ОБСЕ, безопасность журналистов, фейковые новости и дезинформацию, а также саморегуляцию средств массовой информации.
"Это будет первая подобная конференция, организованная моим офисом в России, с открытой дискуссией, с участием независимых СМИ и представителей правительства на высшем уровне", - цитирует Дезира пресс-служба ОБСЕ.
Отмечается, что в конференции примут участие около 200 журналистов, представителей СМИ и неправительственных организаций, также международных экспертов и политиков.
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Арлем ДезирОБСЕСергей ЛавровМИД РФМоскваРоссияМедиа - Общество
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