В Москве 6 ноября пройдет конференция ОБСЕ по свободе СМИ

ВЕНА, 21 окт - РИА Новости. Конференция ОБСЕ по свободе СМИ и безопасности журналистов пройдет в Москве 6 ноября, сообщил в понедельник представитель организации по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир.

Мероприятие на высшем уровне организует офис Дезира при поддержке МИД России. Мероприятие откроют Дезир и глава МИД РФ Сергей Лавров, которые также примут участие в панельной дискуссии с журналистами.

На конференции обсудят четыре темы: свободу СМИ и их плюрализм в России и регионе ОБСЕ, безопасность журналистов, фейковые новости и дезинформацию, а также саморегуляцию средств массовой информации.

"Это будет первая подобная конференция, организованная моим офисом в России, с открытой дискуссией, с участием независимых СМИ и представителей правительства на высшем уровне", - цитирует Дезира пресс-служба ОБСЕ.