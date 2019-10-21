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РИА Новости
Школа волонтера

Лидеры волонтерских организаций пройдут стажировки в Японии и Израиле

12:03 21.10.2019
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© РИА Новости / Владимир АстапковичЛидеры волонтерских организаций пройдут стажировки в Японии и Израиле
Лидеры волонтерских организаций пройдут стажировки в Японии и Израиле
© РИА Новости / Владимир Астапкович
МОСКВА, 21 окт – РИА Новости. Отбор руководителей и лидеров волонтерских объединений для участия в международных образовательных стажировках в рамках Программы мобильности волонтеров продлится до 22 октября, сообщает портал "Добровольцы России".
Зарегистрироваться можно до 22 октября.
Стажировка в Израиле пройдет 10–19 ноября. Основными темами станут экономические механизмы обеспечения деятельности НКО, правовые основы добровольчества, волонтерство в сфере здравоохранения, механизмы кооперации между государством и волонтерскими организациями.
Кроме того, волонтеры изучат инновационный менеджмент добровольческих организаций, добровольчество в сельской местности и периферийных районах, а также социальное предпринимательство и корпоративное добровольчество.
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Стажировка в Японии пройдет 23–30 ноября 2019 года. В этой стране добровольцы изучат основной блок израильской программы, а также возможности оказания помощи пожилым людям и принципы "серебряного" волонтерства, деятельность добровольческих пожарных служб и организацию добровольческих корпусов при ликвидации последствий ЧС.
Стажировки, организованные Ассоциацией волонтерских центров, предполагают посещение локальных организаций с целью изучения передового опыта волонтерской деятельности, ознакомление с зарубежными методами формирования инфраструктуры поддержки гражданских инициатив для дальнейшего внедрения зарубежного опыта и реализации добровольческих программ и социально значимых проектов на территории России.
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Школа волонтераАссоциация волонтерских центров (АВЦ)Волонтерство в РоссииВолонтерыЯпонияИзраиль
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