Лидеры волонтерских организаций пройдут стажировки в Японии и Израиле

МОСКВА, 21 окт – РИА Новости. Отбор руководителей и лидеров волонтерских объединений для участия в международных образовательных стажировках в рамках Программы мобильности волонтеров продлится до 22 октября, сообщает портал "Добровольцы России".

Зарегистрироваться можно до 22 октября.

Стажировка в Израиле пройдет 10–19 ноября. Основными темами станут экономические механизмы обеспечения деятельности НКО, правовые основы добровольчества, волонтерство в сфере здравоохранения, механизмы кооперации между государством и волонтерскими организациями.

Кроме того, волонтеры изучат инновационный менеджмент добровольческих организаций, добровольчество в сельской местности и периферийных районах, а также социальное предпринимательство и корпоративное добровольчество.

Стажировка в Японии пройдет 23–30 ноября 2019 года. В этой стране добровольцы изучат основной блок израильской программы, а также возможности оказания помощи пожилым людям и принципы "серебряного" волонтерства, деятельность добровольческих пожарных служб и организацию добровольческих корпусов при ликвидации последствий ЧС.