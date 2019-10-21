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РИА Новости

Путина попросили проверить обоснованность дела против главы "Т-Платформ"

11:57 21.10.2019
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Бизнес-омбудсмен Борис Титов обратился к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой дать поручение провести проверку обоснованности уголовного преследования генерального директора и акционера АО "Т-Платформы" Всеволода Опанасенко. Письмо бизнес-омбудсмена имеется в распоряжении РИА Новости.
"Т-Платформы" - российская компания, основанная в 2002 году, разработчик суперкомпьютеров, поставщик полного спектра решений и услуг для высокопроизводительных вычислений. В числе прочего производит компьютеры "Таволга Терминал 2ВТ1" на базе российского процессора "Байкал-Т1".
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С 2016 по 2018 годы компания в рамках госконтракта поставила МВД России несколько тысяч комплектов автоматизированных рабочих мест на сумму свыше 357 миллионов рублей. А в марте 2019 года главное следственное управление СКР возбудило в отношении Опанасенко и начальника управления связи МВД Александра Александрова уголовное дело по статье о подстрекательстве к злоупотреблению должностными полномочиями. Предприниматель был заключен под стражу.
По версии следствия, Опанасенко решил получить преимущественные условия при заключении контракта, для чего склонил Александрова к совершению преступления. При этом Александрову якобы было известно, что поставляемое "Т-Платформами" оборудование не соответствует техническим характеристикам, необходимым для нужд МВД.
Титов в письме президенту РФ отмечает, что закупки указанных рабочих станций были предусмотрены планом, утвержденным правительством, а контракты на поставку оборудования заключены по итогам электронных аукционов. "Таким образом, Опанасенко никак не мог склонить Александрова к совершению преступления, так как последний не мог повлиять на результаты электронных аукционов, фактически проведенных на основании решения правительства РФ", - говорится в письме.
Кроме того бизнес-омбудсмен отмечает, что вменяемые Опанасенко нарушения могут быть применены только к должностным лицам в государственных органах и организациях. "Неверная квалификация содеянного Опанасенко повлекла избрание в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу, которая до настоящего времени не изменена", - говорится в письме.
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