В Самаре посетителей ТЦ эвакуировали из-за сработавшей сигнализации

САМАРА, 21 окт - РИА Новости. Сто пятьдесят человек эвакуировали в понедельник из торгового центра "Гудок" в Самаре после срабатывания пожарной сигнализации, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону.

По данным ведомства, сообщение о срабатывании пожарной сигнализации в здании ТЦ "Гудок" в Самаре поступило в 11.42 (10.42 мск). Приехавшие по вызову пожарные установили, что на цокольном этаже торгового центра в помещении магазина "Лента" произошло пригорание пищи.