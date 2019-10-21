В России стартовала акция "Неделя добрых дел"

МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. В России с 21 по 27 октября проходит акция "Неделя добрых дел", ее старт приурочен к запуску нового онлайн-проекта о созидательной гражданской активности "Добро.Журнал". Участие в ней примут популярные блогеры и журналисты, говорится в сообщении на сайте "Добровольцы России".

"Во время акции, организатором которой выступает платформа "Добровольцы России", популярные блогеры и журналисты примут участие в мероприятиях волонтеров и некоммерческих организаций, о чем будут рассказывать в социальных сетях с упоминаниями хештегов #неделядобрыхдел и #доброжурнал, а также на платформе самого издания журнал.добро.рф, запуск которой состоится 21 октября", – говорится в сообщении.

Идея акции "Неделя добрых дел" – показать на своем примере, что по всей стране есть люди, меняющие жизнь к лучшему. Чтобы принять участие, необходимо выбрать мероприятие в своем регионе и рассказать об этом на платформе "Добро.Журнал", а также использовать на страницах своих социальных сетей хештеги #неделядобрыхдел #доброжурнал. Список мероприятий есть в единой информационной системе "Добровольцы России".

"В Московской области в рамках акции отремонтируют ветхие библиотечные книги. В Ульяновской области неравнодушные люди посадят деревья, в Москве волонтеры-фотографы проведут благотворительные съемки подопечных фонда "Дети-бабочки", в Воронежской области активисты помогут провести международный детский театральный фестиваль "Маршак", – уточняется в тексте.

Прислать свои истории, видео и фоторепортажи на сайт "Добро.Журнал" сможет любой желающий. Лучшие авторы получат поощрения. Вместе с запуском нового СМИ стартует всероссийский грантовый конкурс историй о гражданской активности.

"В конкурсе будет три номинации: "Лучший текст", "Лучший фоторепортаж" и "Лучшее видео". В каждой номинации будет определено по три победителя. Прием заявок на конкурс историй продлится с 21 октября до 17 ноября 2019 года", – отмечают организаторы акции.