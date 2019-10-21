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РИА Новости

СМИ: в Каталонии в воскресенье задержали шесть участников протестов

11:34 21.10.2019
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© РИА Новости / Елена Шестернина Митинг сторонников сохранения Каталонии в составе Испании из Барселоны. 20 октября 2019
Митинг сторонников сохранения Каталонии в составе Испании из Барселоны. 20 октября 2019
© РИА Новости / Елена Шестернина
Митинг сторонников сохранения Каталонии в составе Испании из Барселоны. 20 октября 2019
МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Шесть человек были задержаны, трое пострадали в ходе седьмого дня протестов в Каталонии, вызванных решением Верховного суда в отношении политиков, причастных к проведению незаконного референдума о независимости в 2017 году,  сообщает издание Vanguardia.
"В Барселоне Mossos d'Esquadra задержали одного человека, а Национальная полиция - двух других; в Льейде каталонская полиция арестовала двух человек, а в Жироне - одного", - пишет издание со ссылкой на правоохранительные органы.
Издание отмечает, что воскресенье стало самым мирным днем с начала демонстраций, что сказалось и на работе дорог и железнодорожных станций, которые в понедельник утром функционируют без сбоев.
В свою очередь Система по медицинским чрезвычайным ситуациям (SEM) сообщила в Twitter, что в ходе протестных акций троим людям была оказана медицинская помощь.
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20 октября, 17:01РИА Новости
В Каталонии с начала протестов задержали почти 200 человек
Митинги, перекрытия дорог, железнодорожных путей и беспорядки начались в Каталонии 14 октября после того, как Верховный суд Испании вынес приговоры 12 каталонским политикам в связи с их причастностью к проведению незаконного референдума о независимости.
В ходе столкновений в различных городах автономного сообщества с начала недели пострадали несколько сот человек, в том числе почти300 представителей правоохранительных органов. Пятнадцать человек до сих пор находятся в больницах, среди которых большинство полицейских, С начала беспорядков были задержаны 200 человек, 28 из них находятся в предварительном заключении до суда. По последним оценкам, ущерб от действий протестующих в испанской Барселоне превысил 2,5 миллиона евро.
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