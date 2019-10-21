СМИ: в Каталонии в воскресенье задержали шесть участников протестов

МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Шесть человек были задержаны, трое пострадали в ходе седьмого дня протестов в Каталонии, вызванных решением Верховного суда в отношении политиков, причастных к проведению незаконного референдума о независимости в 2017 году, сообщает издание Шесть человек были задержаны, трое пострадали в ходе седьмого дня протестов в Каталонии, вызванных решением Верховного суда в отношении политиков, причастных к проведению незаконного референдума о независимости в 2017 году, сообщает издание Vanguardia

"В Барселоне Mossos d'Esquadra задержали одного человека, а Национальная полиция - двух других; в Льейде каталонская полиция арестовала двух человек, а в Жироне - одного", - пишет издание со ссылкой на правоохранительные органы.

Издание отмечает, что воскресенье стало самым мирным днем с начала демонстраций, что сказалось и на работе дорог и железнодорожных станций, которые в понедельник утром функционируют без сбоев.

В свою очередь Система по медицинским чрезвычайным ситуациям (SEM) сообщила в Twitter, что в ходе протестных акций троим людям была оказана медицинская помощь.

Митинги, перекрытия дорог, железнодорожных путей и беспорядки начались в Каталонии 14 октября после того, как Верховный суд Испании вынес приговоры 12 каталонским политикам в связи с их причастностью к проведению незаконного референдума о независимости.