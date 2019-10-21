Реставрация самолетов – хобби, призвание и жизнь

МОСКВА, 21 окт - РИА Новости, Ирина Альшаева. Кто-то собирает марки, кто-то – монеты или модели машин, супруги же Дмитрий и Ольга Олехники коллекционируют и реставрируют самолеты. В их коллекции, которую они собирают вот уже почти 15 лет, 5 самолетов со всего мира.

На этапе восстановления – чешские легкие двухмоторные Мorava и Aero-45, а также легкий германский транспортный Dornier-27.

Любовь и авиация

Ольга и Дмитрий Олехники в браке уже 28 лет, они растят двоих детей и занимаются грузоперевозками. Но оба увлекаются авиацией – являются выпускниками Московского авиационного института, в молодости работали в конструкторском бюро "Авион".

"Когда начинались наши отношения, Дмитрий грезил самолетами. Эта любовь передалась и мне", - рассказывает Ольга. "Однажды муж принес домой тряпичный руль от По-2 – старенький, потрёпанный. Вот тогда-то я и загорелась идеей реставрации самолетов", - вспоминает она.

Тогда Дмитрий уже занимался восстановлением По-2 и Ли-2 и строил свой самолет. По-2 – это всем известный "кукурузник", биплан, один из самых массовых самолетов в мире. Самолет Ли-2 – это военный транспортник, его производство было начато в 1942 году на базе пассажирского самолета ПС-84.

"Как-то раз я увидела в журнале объявление о продаже самолета PZL–104 Wilga и показала Дмитрию – он давно говорил о нем и хотел приобрести. С этого самолета 1987 года рождения и началась наша коллекция" - рассказывает Ольга.

PZL–104 Wilga - это моноплан с высоким расположением крыла и неубирающимися шасси. Он используется в основном для буксировки планеров.

"Сейчас "Вильга" не выпускается, да и у планеристов этот самолет можно встретить теперь нечасто", - рассказывает Ольга.

© Фото из личного архива Ольга и Дмитрий Олехники © Фото из личного архива Ольга и Дмитрий Олехники

Самолетный двор

Самолеты коллекции Олехников расположились на подмосковном аэродроме Северка. Они стоят, укрытые чехлами, под самодельным высоким тентом на дворе за их "дачным" домиком.

Здесь – и PZL–104 Wilga, и Аero-45, и Dornier-27, и Мorava. Поодаль стоит учебный Cessna-172 – супруги приобрели его для того, чтобы их младшая дочь училась летать.

Примечательно, что все самолёты, находящиеся в коллекции Олехников, представляют собой историческую и культурную ценность и стоят на учете в Министерстве культуры России.

"Вот здесь мы с мужем проводим все выходные. Кто-то – на огороде, мы – в самолетах" - говорит Ольга.

В "Вильге" Олехники перебрали двигатель и "доставили" часть хвоста – она попросту отсутствовала.

Чешский цельнометаллический легкий двухмоторный Aero-45 обладает рядом интересных конструктивных особенностей. Его крыло состоит из трех секций, центральная из которых является несущей для гондол двигателей. Силовая установка самолета имеет два двигателя Walter Minor 4-III мощностью по 105 лошадиных сил каждый.

"Этот самолет очень удобен для воздушных прогулок. Он использовался и для перевозки грузов, и для пассажирских перевозок и даже в медицинских целях. У него сзади есть место для кушетки", - рассказывает Ольга.

© Фото из личного архива Олехников Самолет PZL -104 Wilga © Фото из личного архива Олехников Самолет PZL -104 Wilga

Кроме того, Aero-45 во времена СССР в Москве использовался как воздушное такси – доставлял пассажиров к аэропортам.

Этот самолет Олехники приобрели в Будапеште, затем перегнали в Литву – в город Паневежис на аэродром Истра и на протяжение двух лет восстанавливали его там.

"Какие-то детали мы восстанавливали в Паневежисе, какие-то – везли в Россию, восстанавливали здесь и отвозили обратно", - рассказывает Ольга.

Сейчас супруги реставрируют салон самолета и перебирают двигатель.

Напротив Aero-45 стоит чешский Let L-200 Morava 1960 года выпуска – следующая версия Aero-45. Этот легкий двухмоторный самолет выпускался в 1960-х на предприятии Let Kunovice. Этот самолет Олехники приобрели в летающем состоянии, в течениии дух лет произвели капитальный ремонт двигателей и заменили 86 шлангов, сейчас они планируют обновить его внешний вид – перетянуть салон и покрасить фюзеляж.

Около дальней стены ангара замер "немец" – легкий транспортник Dornier Do 27 1959 года выпуска.

"Этот самолет мы нашли у частного владельца в Бельгии. Девушка покупала этот самолет, чтобы научиться летать, но он оказался для нее слишком сложным", - рассказывает Ольга.

В этом самолете ресторации требует кабина - Олехник перетягивают и реставрируют рули - тканевые "родные" требуют замены обшивки.

"Через месяц Dornier должен полететь!" – говорит Ольга.

Самолет должен летать

Конечно, в распоряжение Олехников не реставрационный цех. Нужное для этого оборудование и инструменты с деталями умещаются в небольшой мастерской, пристроенной в ангаре. Слева от входа - длинный стол, заваленный гайками, болтами, шурупами, инструментами. На полу, поставленные одна на другую – коробки с запчастями, в углу помещения – два станка, фрезерный и токарный.

"На станках работает муж, я снимаю с самолетов детали и приношу из ему", - говорит Ольга.

По словам Ольги, часто им приходится изготавливать детали для восстановления самолетов самостоятельно – их сложно или практически невозможно нигде приобрести.

"Все делаем в этой мастерской. С какими-то сложными ремонтными работами нам помогает конструкторское бюро "Авион", где мы работали в молодости, изготовление некоторых деталей мы заказываем на авиационном заводе. Но это бывает крайне редко", - рассказывает Ольга.

По ее словам, в основном, в процессе реставрации самолетов, приходится импровизировать. Однако Олехники стремятся сохранить аутентичность каждого самолета – отремонтировать его с учетом его заводских особенностей.

Приобретение и реставрация самолета – весьма затратное мероприятие. Проблематична и процедура перегона машины в Россию из другой страны. Как рассказала Ольга, есть две основные сложности – недостаточное знакомство с техникой и процедура оформления документов.

"Мorava я перегоняла со Львова полгода, Dornier месяца три-четыре", - говорит Ольга.

Также она отметила, что в Европе распространена практика приобретения самолета "вскладчину". На деле у него может быть один владелец, но по бумагам – несколько.

"Главное, чтобы все владельцы самолета были согласны на его продажу, чтобы не возникло неожиданных претензий с чьей-либо стороны... Мы – энтузиасты. Мы самостоятельно ищем средства на приобретение и ремонт самолетов, а покупаем их, потому что не можем пройти мимо понравившейся нам машины", - говорит Ольга.

Супруги в дальнейшем планируют участвовать со своими самолетами в авиавыставках и создать свой авиамузей.

"В Европе много авиамузеев. Пусть небольшие, но они есть. В России такая практика не распространена. Но главное, мы с мужем хотим, чтобы все экспонаты в нашем музее летали, потому что самолет не должен стоять", - говорит Ольга.

Также в планах у Олехников пополнить свою коллекцию самолетом Aero L-60 Brigadyr. Это малый самолет укороченного взлета и посадки, производился в 1950-х годах в Чехословакии.