В Татарстане прокуратура проверит данные об отказе ветклиники лечить собаку

КАЗАНЬ, 21 окт - РИА Новости. Прокуратура проверит появившуюся в соцсетях и СМИ информацию о том, что специалисты ветеринарной клиники в Нижнекамске отказались оказывать помощь сбитой автомобилем собаке без справки о прививках, сообщил РИА Новости старший помощник прокурора Татарстана Руслан Галиев.

По сообщению местной жительницы, ставшей свидетелем инцидента, в воскресенье утром на одной из остановок общественного транспорта собаку сбил автомобиль такси. Девушка помогла хозяину собаки – пожилому дедушке - доехать с животным до ветеринарной клиники. Однако, по её информации, в клинике врач отказалась осмотреть животное, так как хозяин собаки не смог предоставить ветеринарный паспорт и ответить на вопрос, была ли сделана собаке и когда прививка от бешенства. В итоге собака умерла на пороге клиники.