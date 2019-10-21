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РИА Новости

В Татарстане прокуратура проверит данные об отказе ветклиники лечить собаку

11:17 21.10.2019
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© РИА НовостиПрокуратура
Прокуратура
© РИА Новости
Прокуратура. Архивное фото
КАЗАНЬ, 21 окт - РИА Новости. Прокуратура проверит появившуюся в соцсетях и СМИ информацию о том, что специалисты ветеринарной клиники в Нижнекамске отказались оказывать помощь сбитой автомобилем собаке без справки о прививках, сообщил РИА Новости старший помощник прокурора Татарстана Руслан Галиев.
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По сообщению местной жительницы, ставшей свидетелем инцидента, в воскресенье утром на одной из остановок общественного транспорта собаку сбил автомобиль такси. Девушка помогла хозяину собаки – пожилому дедушке - доехать с животным до ветеринарной клиники. Однако, по её информации, в клинике врач отказалась осмотреть животное, так как хозяин собаки не смог предоставить ветеринарный паспорт и ответить на вопрос, была ли сделана собаке и когда прививка от бешенства. В итоге собака умерла на пороге клиники.
"Нижнекамскому городскому прокурору поручено проверить эту информацию на предмет жестокого обращения с животными. При наличии оснований будут приняты меры реагирования", - сказал Галиев.
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ТатарстанНижнекамскРоссияПроисшествия
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