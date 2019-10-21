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РИА Новости
Война в Сирии

Россия зафиксировала 15 нарушений перемирия в Сирии за сутки

11:05 21.10.2019
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© РИА Новости / Михаил АлаеддинПатруль военной полиции РФ на берегу реки Евфрат на севере провинции Алеппо
Патруль военной полиции РФ на берегу реки Евфрат на севере провинции Алеппо
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
Патруль военной полиции РФ на берегу реки Евфрат на севере провинции Алеппо
МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Россия в комиссии по перемирию в Сирии за сутки зафиксировала 15 нарушений, Турция - 14, сообщается в информационном бюллетене Минобороны РФ, опубликованном на сайте российского военного ведомства.
"Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, зафиксировано 15 фактов открытия огня в провинциях: Латакия – три, Алеппо – два, Идлиб – восемь, Хама – два. Турецкой частью представительства зафиксировано 14 фактов открытия огня в провинциях: Алеппо – три, Идлиб – пять, Хама – три, Латакия – три", - говорится в бюллетене.
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