Россия зафиксировала 15 нарушений перемирия в Сирии за сутки

МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Россия в комиссии по перемирию в Сирии за сутки зафиксировала 15 нарушений, Турция - 14, сообщается в информационном бюллетене Минобороны РФ, опубликованном на сайте российского военного ведомства.

"Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, зафиксировано 15 фактов открытия огня в провинциях: Латакия – три, Алеппо – два, Идлиб – восемь, Хама – два. Турецкой частью представительства зафиксировано 14 фактов открытия огня в провинциях: Алеппо – три, Идлиб – пять, Хама – три, Латакия – три", - говорится в бюллетене.