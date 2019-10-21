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РИА Новости

В Техасе почти сто тысяч человек остались без света из-за торнадо

10:59 21.10.2019
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CC0 / skeeze / tornadoСмерч
Смерч
CC0 / skeeze / tornado
Смерч. Архивное фото
МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. По меньшей мере 99,2 тысячи человек остались без света в различных округах американского штата Техас из-за торнадо, сообщает телеканал NBC 5.
По данным телеканала, в некоторых северных округах Техаса были выпущены предупреждения о торнадо, которые были в дальнейшем отменены. Однако одно торнадо все же обрушилось на север Далласа после отмены предупреждений. Значительный ущерб был нанесен около автострад 35E и 635, где обрушились линии электропередачи и упали деревья. Движение транспорта в этом районе затруднено.
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По данным на 1.00 по местному времени (9.00 мск), 72 тысячи человек остались без света в округе Даллас, 6,5 тысяч - в округе Коллин, 1,2 тысячи - в округе Дентон, 3,6 тысячи - в округе Эллис, 4,5 тысячи - в округе Рокуолл, 11,4 тысячи - в округе Тэррент.
О пострадавших при разгуле стихии пока не сообщается.
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