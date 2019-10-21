В Техасе почти сто тысяч человек остались без света из-за торнадо

По данным телеканала, в некоторых северных округах Техаса были выпущены предупреждения о торнадо, которые были в дальнейшем отменены. Однако одно торнадо все же обрушилось на север Далласа после отмены предупреждений. Значительный ущерб был нанесен около автострад 35E и 635, где обрушились линии электропередачи и упали деревья. Движение транспорта в этом районе затруднено.