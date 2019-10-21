В Техасе почти сто тысяч человек остались без света из-за торнадо

МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. По меньшей мере 99,2 тысячи человек остались без света в различных округах американского штата Техас из-за торнадо, сообщает телеканал NBC 5.
По данным телеканала, в некоторых северных округах Техаса были выпущены предупреждения о торнадо, которые были в дальнейшем отменены. Однако одно торнадо все же обрушилось на север Далласа после отмены предупреждений. Значительный ущерб был нанесен около автострад 35E и 635, где обрушились линии электропередачи и упали деревья. Движение транспорта в этом районе затруднено.
По данным на 1.00 по местному времени (9.00 мск), 72 тысячи человек остались без света в округе Даллас, 6,5 тысяч - в округе Коллин, 1,2 тысячи - в округе Дентон, 3,6 тысячи - в округе Эллис, 4,5 тысячи - в округе Рокуолл, 11,4 тысячи - в округе Тэррент.
О пострадавших при разгуле стихии пока не сообщается.