Британский киберцентр заявил, что российские хакеры выдают себя за иранских

МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Британский национальный центр компьютерной безопасности (NCSC) утверждает, что российские хакеры атаковали компьютерные сети десятков стран через устройства в Иране, говорится в докладе организации, подготовленном совместно с Агентством национальной безопасности (АНБ) США.
Доклад опубликован на сайте NCSC. По данным организации, обвинения касаются российских хакеров из группы Turla, которые якобы использовали инструменты и компьютерные технологии иранских коллег, внедрившись в их устройства, для взлома компьютеров в более чем 35 странах, включая Британию.
Утверждается, что кибератаки были организованы таким образом, что их след вел к иранским группировкам. У объектов атаки, в основном стран Ближнего Востока, были похищены документы из различных структур, в том числе в госсекторе, заявляет Центр, созданный в октябре 2016 года для оказания консультативной помощи государственным и частным структурам. Его материнской организацией является Центр правительственной связи - британская спецслужба, ответственная за ведение радиоэлектронной разведки.
Доказательств кибератак, совершенных российскими хакерами, в докладе не представлено.
Посольство РФ в Британии ранее заявляло, что кибератаки со стороны России, о которых не в первый раз говорят в Британии, являются не реально существующей проблемой, а одним из поводов для нагнетания антироссийских настроений. В диппредставительстве отмечали, что Россия неоднократно на различных уровнях предлагала британским партнерам взаимодействие по проблематике киберугроз, но никакой реакции со стороны Лондона не последовало, что высвечивает отсутствие интереса к профессиональному взаимоуважительному диалогу.