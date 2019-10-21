Британский киберцентр заявил, что российские хакеры выдают себя за иранских

МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Британский национальный центр компьютерной безопасности (NCSC) утверждает, что российские хакеры атаковали компьютерные сети десятков стран через устройства в Иране, говорится в докладе организации, подготовленном совместно с Агентством национальной безопасности (АНБ) США.

Доклад опубликован на сайте NCSC . По данным организации, обвинения касаются российских хакеров из группы Turla, которые якобы использовали инструменты и компьютерные технологии иранских коллег, внедрившись в их устройства, для взлома компьютеров в более чем 35 странах, включая Британию.

Утверждается, что кибератаки были организованы таким образом, что их след вел к иранским группировкам. У объектов атаки, в основном стран Ближнего Востока, были похищены документы из различных структур, в том числе в госсекторе, заявляет Центр, созданный в октябре 2016 года для оказания консультативной помощи государственным и частным структурам. Его материнской организацией является Центр правительственной связи - британская спецслужба, ответственная за ведение радиоэлектронной разведки.

Доказательств кибератак, совершенных российскими хакерами, в докладе не представлено.