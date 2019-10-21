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РИА Новости
Война в Сирии

В Сирию за сутки вернулась почти тысяча беженцев

10:44 21.10.2019 (обновлено: 10:45 21.10.2019)
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© AP Photo / Raad AdaylehСирийские беженцы
Сирийские беженцы
© AP Photo / Raad Adayleh
Сирийские беженцы. Архивное фото
МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Более 400 человек вернулись из Ливана в Сирию за сутки, еще свыше 550 беженцев прибыли из Иордании, следует из информационного бюллетеня центра приема, распределения и размещения беженцев, опубликованного на сайте Минобороны России.
"За прошедшие сутки в Сирийскую Арабскую Республику с территорий иностранных государств возвратились 975 беженцев, в том числе из Ливана через пункты пропуска "Джейдет-Ябус", "Телль-Калах" – 402 человека (женщин – 120, детей – 205), из Иордании через пункт пропуска "Насиб" – 573 человека (женщин – 172, детей – 292)", - говорится в бюллетене.
Отмечается, что в места постоянного проживания внутри страны в течение суток вернулись восемь беженцев.
Добавляется, что инженерные подразделения ВС Сирии за сутки выполнили задачи по разминированию местности и объектов в Эль-Харра, Джасим (провинция Дераа) и Дума (провинция Дамаск). За сутки специалисты разминировали 2,8 гектара территории, обнаружено и уничтожено 36 взрывоопасных предметов.
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* Террористическая организация, запрещена в России
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